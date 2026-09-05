لمن ذهبت جائزة أفضل فنّان عربي جديد لعام 2026؟ الموركس دور يكرّم أصوات المستقبل

فاز المغنّي الأردني محمد الأخرس بجائزة موركس دور عن فئة "الفنان العربي الجديد"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي المخصص لتكريم أبرز صناع الفن والموسيقى والإعلام في لبنان والوطن العربي، والذي أقيم في لبنان.

وجاء حصد "الأخرس" لهذه الجائزة تقديرًا للنجاحات المتتالية التي حققها في الساحة الموسيقية العربية، والانتشار الواسع الذي حظيت به ألبوماته وأغانيه الأخيرة، ممّا جعله واحدًا من ألمع الأسماء الصاعدة على الساحة الغنائية.

وكان "الأخرس" قد طرح مؤخرًا مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، آخرها "لاموني" و"دايماً هيك".