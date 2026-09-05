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الشرّير الذي استفزّ الجميع بهدوئه: جو طراد يفوز بموركس الممثّل اللبناني عن دور مساند

فنّ
2026-09-05 | 19:32
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الشرّير الذي استفزّ الجميع بهدوئه: جو طراد يفوز بموركس الممثّل اللبناني عن دور مساند
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الشرّير الذي استفزّ الجميع بهدوئه: جو طراد يفوز بموركس الممثّل اللبناني عن دور مساند

حصد الممثل اللبناني جو طراد جائزة الموركس دور كأفضل ممثل لبناني في دور مساند، وذلك عن أدائه الاستثنائي لشخصية "نورس" في مسلسل "ليل".

وتمكّن جو طراد من خطف الأنظار وتجسيد إحدى أكثر الشخصيات شرّاً وقسوةً على الشاشة، حيث اعتمد أسلوباً تمثيلياً فريداً قام على الهدوء والفتور المحسوب بدلاً من الصخب والصراخ، ليعكس قسوةً.

وكان جو قد صرّح بأنّ شخصية "نورس" كانت من أصعب الأدوار التي قدّمها في مسيرته، مشيراً إلى أنها استنزفته ونالت منه نفسياً وجسدياً لتفاصيلها المعقدة ورؤيتها الظلامية. ورغم هذا الإجهاد، أثمر المجهود نجاحاً جماهيرياً واسعاً وحفاوة نقدية تُوّجت بنيله هذا التقدير في حفل الموركس دور.
 

فنّ

جو طراد

نورس

ليل

مسلسل ليل

كارمن بصيبص

محمود نصر

موركس دور 2026

جائزة الممثل اللبناني.

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