بعد الأرقام القياسية مع ناصيف زيتون... فوز أبو ورد بـ "موركس الأغنية الترند" عن أغنية "كزدورة"

فاز المغنّي المعروف بـ "أبو ورد" بجائزة موركس دور لعام 2026 عن فئة "الأغنية الترند لهذا العام"، وذلك عن أغنية "كزدورة" التي جمعته في ديو غنائي مع النجم ناصيف زيتون، وحققت انتشاراً واسعاً منذ إطلاقها في كانون الأوّل 2025.

ولم يقتصر دور أبو ورد في العمل على الأداء الغنائي المشارك لناصيف زيتون فحسب، بل وضع بصمته الخاصة ككاتب وملحّن للأغنية.

وحققت "كزدورة" نجاحاً قياسياً، متجاوزةً حاجز الـ 150 مليون مشاهدة في وقت قياسي، لتدخل قائمة أفضل 100 فيديو كليب الأكثر مشاهدةً عالمياً، وتكتسح منصة "تيك توك" بأكثر من 3.5 مليون منشور، بالإضافة إلى حضورها في مراكز متقدمة ضمن قائمة بيلبورد عربية.