جو بو عيد يحصد موركس عن "لوبي الغرام"... تتويج لبصمته الإخراجية في الدراما اللبنانية

حصد المخرج اللبناني جو بو عيد جائزة موركس عن فئة المخرج الدرامي اللبناني، عن إخراجه مسلسل "لوبي الغرام".



ويأتي هذا التتويج تقديرًا لرؤيته الإخراجية وبصمته في العمل الذي سجّل حضورًا لافتًا لدى الجمهور.