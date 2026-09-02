بكلمات رومانسية وصور مميزة... نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها من فادي الهاشم (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بذكرى زواجها من زوجها الدكتور فادي الهاشم، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور التي جمعتهما.

وأرفقت نانسي الصور برسالة رومانسية إلى زوجها، كتبت فيها: "وعدني كل العمر تكون مني قريب... تكبر حدي نحب بجنون تنحني نشيب"، مضيفةً: "Happy anniversary my love".

وأظهرت الصور أجواءً عفوية ورومانسية جمعت الثنائي، فيما انهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لهما المزيد من السنوات السعيدة معًا.

ويُذكر أن نانسي عجرم وفادي الهاشم تزوجا عام 2008، ولديهما ثلاث بنات: ميلا وإيلا وليا.