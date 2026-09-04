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وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"
فنّ
2026-09-04 | 13:36
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وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"
كشف ملك الرومانسية وائل كفوري، عبر قناته على تطبيق واتساب، عن موعد إصدار أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"، إذ من المقرر طرحها غدًا السبت عند الساعة 11 صباحًا.
وكان كفوري قد شوّق جمهوره للعمل الجديد من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حماسة المتابعين الذين تفاعلوا معه بشكل واسع وتهافتوا على إعادة نشره، ترقّبًا لسماع الأغنية كاملة.
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