منى واصف تتوّج بموركس تكريمي عن مجمل مسيرتها وتألقها في "مولانا"

تُوّجت النجمة السورية منى واصف بموركس تكريمي عن مجمل مسيرتها الفنية الحافلة، تقديرًا لما قدّمته على مدى سنوات من أعمال وشخصيات تركت بصمة راسخة في الدراما العربية.



ويأتي هذا التكريم أيضًا احتفاءً بتميّزها في مسلسل "مولانا"، حيث أضافت إلى رصيدها شخصية جديدة أكّدت من خلالها مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز قامات التمثيل في العالم العربي.