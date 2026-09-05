جائزة خاصة لراغب علامة في موركس دور 2026: تتويج 4 عقود من الاستمرارية

حصد السوبرستار راغب علامة جائزة "الموركس دور" التكريمية، تقديرًا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لأكثر من أربعة عقود، نجح خلالها في الحفاظ على صدارة المشهد الغنائي العربي والمحافظة على النجومية عبر أجيال متتالية.

وبدأت رحلة راغب علامة الفنّية منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر برنامج "استوديو الفن"، وشهدت تقديم عشرات الأغاني والألبومات التي شكلت محطات مفصلية في تاريخ البوب العربي، وصولاً إلى أحدث إصداراته الغنائية التي تصدرت المنصات الرقمية.