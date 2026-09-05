قصي خولي يحصد موركس عن "بخمس أرواح"... إليكم الجائزة التي نالها

حصد الممثل السوري قصي خولي جائزة موركس عن فئة أفضل ممثل عربي سوري في الدراما العربية المشتركة، عن دوره في مسلسل "بخمس أرواح".



ويأتي هذا التكريم تقديرًا لأدائه اللافت في العمل، الذي أضاف من خلاله شخصية جديدة إلى رصيده في الدراما العربية المشتركة.