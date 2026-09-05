تتويجاً لمسيرة ذهبية بالتمثيل والإخراج: تكريم تقديري للفنّان القدير جورج شلهوب في موركس دور 2026

كَرَّم موركس دور 2026 الفنان اللبناني القدير جورج شلهوب بمنحه جائزة موركس تكريمي لممثل ومخرج لبناني عن مجمل مسيرته الفنية الحافلة، اعترافاً ببصماته الرائدة والعطاءات المتميزة التي قدّمها للدراما والسينما والمسرح على مدى أكثر من خمسة عقود.

ويُعدّ جورج شلهوب أحد أبرز قامات العصر الذهبي للدراما اللبنانية والعربية، إذ بدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، واستطاع بفضل أدائه المتقن وحضوره اللائق أن يحجز لنفسه مكانة متتقدمة في قلوب الجماهير.

وقدّم جورج شلهوب عشرات المسلسلات الشهيرة، من بينها "رجل من الماضي"، و"فاميليا"، و"شريعة الغاب"، و"عشرة عبيد صغار".

ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فحسب، بل امتدّت إلى مجالَي الإخراج والإنتاج، حيث خاض تجارب إخراجية وتلفزيونية وسينمائية ومسرحية ناجحة، وسعى دائماً لتطوير صناعة الدراما العربية والارتقاء بها.