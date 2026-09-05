تيم حسن يتوّج عن دوره في "مولانا"... إليكم الجائزة التي حصدها في الموركس دور

حصد الممثل السوري تيم حسن جائزة موركس عن فئة أفضل ممثل عربي سوري في الدراما السورية، عن دوره في مسلسل "مولانا".



ويكرّس هذا التتويج حضور تيم حسن في الدراما العربية، بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات التي حققت حضورًا جماهيريًا واسعًا.