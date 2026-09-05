بعد أداء درامي مركّب... مي عمر "أفضل ممثلة عربية مصرية" في الموركس دور

فازت النجمة المصرية مي عمر بجائزة موركس دور كأفضل ممثلة عربية مصریة في الدراما المصرية، وذلك عن دورها في مسلسل "الست موناليزا" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً خلال عرضه في موسم رمضان 2026.



وجاء هذا التكريم تتويجاً للأداء الدرامي المركّب الذي قدمته مي عمر من خلال شخصية "موناليزا"، وهي فتاة عاشت مرارة اليُتم في منزل خالها بمدينة الإسماعيلية، وعملت كطاهية في أحد الفنادق لتصنع طريقها بنفسها، قبل أن تتصاعد الأحداث مع إرثها لأرض تُقدّر قيمتها بمبلغ مالي كبير.



وحصد العمل إشادات واسعة لمناقشته عقدة درامية شائكة استطاعت مي تجسيدها بذكاء واحتراف أوصل للمشاهد مشاعر الشخصية بصورة دقيقة.