جوزيف مراد يُكرَّم في الموركس دور تقديرًا لعطائه الموسيقي

كرّم الموركس دور الموسيقي اللبناني جوزيف مراد بجائزة موركس تكريمية لموسيقي لبناني متميّز، تقديرًا لعطائه وإسهاماته في الموسيقى اللبنانية.ويحتفي هذا التكريم بما قدّمه مراد خلال مسيرته وببصمته الخاصة في المجال الموسيقي.