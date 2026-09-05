عن "صحاب الأرض"... إياد نصار يحصد موركس أفضل ممثل عربي أردني

حصد الممثل الأردني إياد نصار جائزة موركس عن فئة أفضل ممثل عربي أردني، عن دوره في مسلسل "صحاب الأرض".



ويأتي هذا التكريم تقديرًا لأدائه في العمل، الذي أضاف من خلاله محطة جديدة إلى رصيده الفني وحضوره في الدراما العربية.