Jodok يتوّج بموركس تكريمي كعازف موسيقي عالمي

كرّم الموركس دور الموسيقي العالمي Jodok بجائزة موركس تكريمية كعازف موسيقي عالمي، تقديرًا لموهبته وحضوره في عالم الموسيقى.ويأتي التكريم احتفاءً بتجربته وإبداعه الموسيقي ضمن الجوائز الخاصة التي شهدها حفل الموركس دور.