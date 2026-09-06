"نجوم الأمل" يحصد موركس الفيلم السينمائي اللبناني

حصد الفيلم اللبناني "نجوم الأمل"، من إخراج سيريل عريس، جائزة موركس عن فئة الفيلم السينمائي اللبناني خلال حفل الموركس دور.ويأتي هذا التتويج احتفاءً بالعمل وبالرؤية السينمائية التي قدّمها عريس من خلال الفيلم.