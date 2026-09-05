حصد الفنان المصري أحمد سعد جائزة موركس النجم العربي الجماهيري، إلى جانب تكريمه عن أغنيته الضاربة "مكسرات"، خلال حفل الموركس دور 2026.ويأتي هذا التتويج في ظل الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها أحمد سعد، والانتشار الذي حققته "مكسرات" لدى الجمهور.