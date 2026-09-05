ماغي بو غصن تتوّج بموركس... حضور مؤثر بين الدراما والمسرح

حصدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن جائزة موركس الممثلة الأكثر تأثيرًا، تقديرًا لحضورها في الدراما من خلال مسلسل "بالحرام"، وفي المسرح عبر عمل "منتزه الخيزران".ويأتي التكريم احتفاءً بحضورها الفني وقدرتها على التنقّل بين الشاشة والخشبة وتقديم تجارب مختلفة في أكثر من مجال.