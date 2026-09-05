"عباس الريس" من السجن إلى الموركس: عمرو سعد يفوز بجائزة "الممثل العربي المصري"

تُوّج الفنان المصري عمرو سعد بجائزة موركس دور كأفضل ممثل عربي مصري في الدراما المصرية، وذلك عن أدائه الاستثنائي لشخصية "عباس الريس" في مسلسل "إفراج" الذي عرض خلال سباق رمضان 2026.



وجاء هذا التكريم تتويجاً للتفاعل الجماهيري والإشادة النقدية الواسعة التي حظي بها سعد خلال الموسم الرمضاني، حيث قدّم دراما إنسانية واجتماعية مشوّقة تعتمد على العمق والتعقيد النفسي.



وقدّم سعد من خلال الشخصية رحلة معقّدة لرجل يخرج من السجن بعد 15 عاماً من العزلة، معتمداً على نبرة أداء هادئة وانفعالات داخلية مركّبة، ومقدّماً معالجة درامية واقعية مستوحاة من قصص حقيقية نجحت في لمس مشاعر الجمهور العربي.