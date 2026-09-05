ماريلين نعمان تتوّج بالتميّز الفني… موركس جديد يكرّس حضورها على الساحة اللبنانية

تُوّجت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان بجائزة موركس التميّز الفني لفنانة لبنانية، خلال حفل الموركس دور.



ويأتي هذا التكريم تقديرًا لحضورها الفني وهويتها الخاصة التي استطاعت أن ترسّخها من خلال أعمالها وتجاربها المتنوعة، في محطة جديدة تُضاف إلى مسيرتها الفنية.