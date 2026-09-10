جاهدة وهبه بين جبيل وأوروبا وكندا: محطات فنية عديدة وجولة مرتقبة (صورة)

في سلسلة محطات فنية تمتد من لبنان إلى أوروبا فكندا، تستعد الفنانة جاهدة وهبه لإحياء أمسية غنائية ممسرحة ضمن مهرجان «صدى المسرح» في جبيل، مساء 26 أيلول عند الساعة الثامنة، في المبنى الأثري لميتم الأرمن.

ويشكّل هذا العرض فصلاً جديداً في مشروع «Divas» الذي تعمل عليه جاهدة وهبه منذ سنوات، والذي شهد هذا العام محطة لافتة في ختام معرض «Divas: From Oum Kalthoum to Dalida» في متحف سرسق.

أما ضمن مهرجان «صدى المسرح»، فيعود المشروع بصيغة غنائية ممسرحة، تتقاطع فيها الأغاني مع التمثيل والحكاية ضمن خط درامي شيّق يتجاوز شكل الحفل التقليدي.

وفي التفاصيل، ترافق وهبه فرقة موسيقية بقيادة سيمون طربيه، مع إطلالات خاصة لفنانة الأداء الحركي سحر أبي خليل والفنان إيلي كمال.

وقبل موعد جبيل، تحلّ "قصيدة الغناء" كما تسمّيها الصحافة، ضيفةً على أمسيتين شعريتين في أوروبا، في كل من البوسنة والهرسك كما في فيينا، بمشاركة الشاعرة والإعلامية ماجدة داغر.

يُذكر أن وهبه أحيت الشهر الماضي حفلاً كبيراً في بودابست إلى جانب المؤلف والموسيقي عمر بشير، فيما يستعد الثنائي لجولة فنية مشتركة في كندا، يستهلانها ضمن مهرجان العالم العربي في مونتريال يوم 6 تشرين الثاني.