من المنزل إلى الشاشة… نجوم عالميون شاركوا حيواناتهم الأليفة في بطولة أفلامهم! (صور)

لم يكتفِ بعض النجوم بالوقوف أمام الكاميرا، بل اصطحبوا أيضًا أصدقاءهم من الحيوانات الأليفة إلى مواقع التصوير، ليشاركوا معهم في أعمال سينمائية وتلفزيونية.

ومن كلب برادلي كوبر في A Star Is Born إلى كلب سيلفستر ستالون في Rocky، تحولت هذه الحيوانات إلى جزء من بعض أشهر المشاهد على الشاشة.



ففي فيلم A Star Is Born، استعان برادلي كوبر بكلبه الذي أنقذه من الشارع، تشارلي، لأداء دور كلب شخصيته جاكسون مين. وقال كوبر إنه أراد أن يكون الكلب جزءًا من قصة الشخصيتين، مشيرًا إلى حبه الكبير للكلاب.

أما آنا دي أرماس، فاستعانت بكلبها "إلفيس" في فيلم Blonde عام 2022، حيث أدى دور كلب مارلين مونرو، "مافيا".



كما ظهرت حيوانات نجوم آخرين في أعمال شهيرة. ففي Marley & Me، ظهر كلب جنيفر أنيستون الحقيقي "نورمان" في أحد مشاهد الشاطئ، بينما شارك كلب سيلفستر ستالون "باتكيس" في جزئي Rocky وRocky II، مؤديًا دور كلب الملاكم روكي بالبوا.

أما جاستن ثيرو، فأشرك كلبه "كوما" في النسخة الحية من Lady and the Tramp عام 2019، بعدما أدى هو صوت شخصية "ترامب".



ولم تقتصر هذه المشاركات على الكلاب، إذ أدت أربع قطط، من بينها قطة آن هاثاواي، دور "فات لوي" في The Princess Diaries. كما ظهر كلب المخرج تيم برتون "بوبي" في فيلم Mars Attacks!، فيما شاركت مجموعة من حيوانات الممثلة الكندية أمبر مارشال في مسلسل Heartland، بينها حصانها "تالون" وكلبها "ريمي" وقطتاها "غيلمان" و"ماوزر".

فيلم A Star Is Born:

فيلم Blonde:

فيلم Marley & Me:

فيلم Rocky:

فيلم The Princess Diaries:

مسلسل Heartland: