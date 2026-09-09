ليدي غاغا تستقبل طفلها الأول في سن الـ٤٠... والأب رجل أعمال ارتبطت به منذ سنوات (صور)

استقبلت نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا طفلها الأول عن عمر 40 عامًا، من خطيبها رجل الأعمال مايكل بولانسكي.



وشوهد الثنائي للمرة الأولى برفقة طفلهما الرضيع خلال جولة في شمال كاليفورنيا، حيث ظهرت غاغا وهي تحمل طفلها، فيما رافقهما بولانسكي في أجواء عائلية هادئة.



ولم يكشف الثنائي حتى الآن عن اسم الطفل أو جنسه أو تاريخ ولادته، في ظل حرصهما على إبقاء تفاصيل حياتهما العائلية بعيدة عن الأضواء.



وكانت ليدي غاغا قد تحدّثت في مقابلات سابقة عن رغبتها الكبيرة في أن تصبح أمًّا، ووصفت الأمومة بأنها الدور الذي تأمل أن يكون "دورها الرئيسي المقبل".



يُذكر أن علاقة غاغا وبولانسكي بدأت عام 2019، قبل أن يعلنا خطوبتهما عام 2024.