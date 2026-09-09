الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ليدي غاغا تستقبل طفلها الأول في سن الـ٤٠... والأب رجل أعمال ارتبطت به منذ سنوات (صور)
فنّ
2026-09-09 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ليدي غاغا تستقبل طفلها الأول في سن الـ٤٠... والأب رجل أعمال ارتبطت به منذ سنوات (صور)
استقبلت نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا طفلها الأول عن عمر 40 عامًا، من خطيبها رجل الأعمال مايكل بولانسكي.
وشوهد الثنائي للمرة الأولى برفقة طفلهما الرضيع خلال جولة في شمال كاليفورنيا، حيث ظهرت غاغا وهي تحمل طفلها، فيما رافقهما بولانسكي في أجواء عائلية هادئة.
ولم يكشف الثنائي حتى الآن عن اسم الطفل أو جنسه أو تاريخ ولادته، في ظل حرصهما على إبقاء تفاصيل حياتهما العائلية بعيدة عن الأضواء.
وكانت ليدي غاغا قد تحدّثت في مقابلات سابقة عن رغبتها الكبيرة في أن تصبح أمًّا، ووصفت الأمومة بأنها الدور الذي تأمل أن يكون "دورها الرئيسي المقبل".
يُذكر أن علاقة غاغا وبولانسكي بدأت عام 2019، قبل أن يعلنا خطوبتهما عام 2024.
المصدر
فنّ
ليدي غاغا
ليدي غاغا أم
طفل ليدي غاغا
والد طفل ليدي غاغا
خطيب ليدي غاغا.
التالي
مفاجأة غير متوقعة لنادين لبكي خلال تكريمها… لحظة مؤثّرة عاشتها في البندقية (فيديو)
بفستان سهرة وكعب عالٍ… سيرين عبد النور تفاجئ المتسوّقين بجولة غير متوقعة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-28
هايتي تحدد كانون الأول موعدا لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات
أخبار دولية
2026-07-28
هايتي تحدد كانون الأول موعدا لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات
0
فنّ
2026-06-21
"عمر أبي 5 سنوات!"... ببراءة الأطفال: ابنة نيكولا معوض "تكشف أسرار والدها" في عيد الأب (فيديو)
فنّ
2026-06-21
"عمر أبي 5 سنوات!"... ببراءة الأطفال: ابنة نيكولا معوض "تكشف أسرار والدها" في عيد الأب (فيديو)
0
منوعات
2026-06-20
حادثة صادمة في هذا البلد... رجل دفع طفلاً يبلغ 3 سنوات إلى حظيرة تماسيح!
منوعات
2026-06-20
حادثة صادمة في هذا البلد... رجل دفع طفلاً يبلغ 3 سنوات إلى حظيرة تماسيح!
0
أمن وقضاء
2026-08-06
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
2026-08-06
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:03
بعد 30 عامًا على انطلاقتها… سبايس غيرلز تفتح أرشيفها وتكشف مفاجآت لم تُسمع من قبل
فنّ
10:03
بعد 30 عامًا على انطلاقتها… سبايس غيرلز تفتح أرشيفها وتكشف مفاجآت لم تُسمع من قبل
0
فنّ
2026-09-10
من المنزل إلى الشاشة… نجوم عالميون شاركوا حيواناتهم الأليفة في بطولة أفلامهم! (صور)
فنّ
2026-09-10
من المنزل إلى الشاشة… نجوم عالميون شاركوا حيواناتهم الأليفة في بطولة أفلامهم! (صور)
0
فنّ
2026-09-10
جاهدة وهبه بين جبيل وأوروبا وكندا: محطات فنية عديدة وجولة مرتقبة (صورة)
فنّ
2026-09-10
جاهدة وهبه بين جبيل وأوروبا وكندا: محطات فنية عديدة وجولة مرتقبة (صورة)
0
فنّ
2026-09-10
من التمثيل والتقديم إلى الغناء... وسام حنا يطلق "بحكي معاك" في ديو غنائي مع الغربي (فيديو)
فنّ
2026-09-10
من التمثيل والتقديم إلى الغناء... وسام حنا يطلق "بحكي معاك" في ديو غنائي مع الغربي (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-04-11
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا منصات إطلاق صواريخ وخلية مسلحة تابعة لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
2026-04-11
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا منصات إطلاق صواريخ وخلية مسلحة تابعة لحزب الله في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-06
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-06
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
0
آخر الأخبار
2026-07-03
رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز واتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم
آخر الأخبار
2026-07-03
رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز واتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم
0
أخبار لبنان
2026-08-01
بعد تطويب البطريرك الياس الحويك... راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين يتحضرن لقداس الشكر
أخبار لبنان
2026-08-01
بعد تطويب البطريرك الياس الحويك... راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين يتحضرن لقداس الشكر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
بيروت تستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم...
تقارير نشرة الاخبار
07:57
بيروت تستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الرئيس عون في زيارة مفاجئة إلى النبطية… إليكم تفاصيل الجولة
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الرئيس عون في زيارة مفاجئة إلى النبطية… إليكم تفاصيل الجولة
0
أخبار دولية
05:31
ترامب يقول "الأمور ستسير على ما يرام" بشأن مضيق هرمز والسعودية
أخبار دولية
05:31
ترامب يقول "الأمور ستسير على ما يرام" بشأن مضيق هرمز والسعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
0
أخبار لبنان
01:17
في النبطية... رئيس الجمهورية وقائد الجيش يؤكدان وقوف الدولة إلى جانب أهلها
أخبار لبنان
01:17
في النبطية... رئيس الجمهورية وقائد الجيش يؤكدان وقوف الدولة إلى جانب أهلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب.. وما قصة "كلا.. كلا"؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب.. وما قصة "كلا.. كلا"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
علي الطاهر من منظور عسكري... كيف إختُرقت التلال وفُجرت الأنفاق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
علي الطاهر من منظور عسكري... كيف إختُرقت التلال وفُجرت الأنفاق؟
0
رياضة
13:45
السائقون يستعدون للانطلاق من النادي اللبناني للسيارات والسياحة... رالي لبنان الـ٤٨ ينطلق الليلة
رياضة
13:45
السائقون يستعدون للانطلاق من النادي اللبناني للسيارات والسياحة... رالي لبنان الـ٤٨ ينطلق الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد تفجير علي الطاهر... إسرائيل تحتفي ونتنياهو يهدد بمواصلة العمليات ضد حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد تفجير علي الطاهر... إسرائيل تحتفي ونتنياهو يهدد بمواصلة العمليات ضد حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:45
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنعى الأباتي بولس نعمان
أخبار لبنان
14:45
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنعى الأباتي بولس نعمان
2
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-9-2026
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-9-2026
3
رياضة
13:45
السائقون يستعدون للانطلاق من النادي اللبناني للسيارات والسياحة... رالي لبنان الـ٤٨ ينطلق الليلة
رياضة
13:45
السائقون يستعدون للانطلاق من النادي اللبناني للسيارات والسياحة... رالي لبنان الـ٤٨ ينطلق الليلة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كاميرا الـ LBCI ترصد المشهد عند علي الطاهر... هكذا عاش السكان ليلة التفجيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كاميرا الـ LBCI ترصد المشهد عند علي الطاهر... هكذا عاش السكان ليلة التفجيرات
5
أخبار لبنان
12:39
وفاة الأباتي بولس نعمان عن 94 عامًا... أحد أبرز الشخصيات الدينية والوطنية في لبنان
أخبار لبنان
12:39
وفاة الأباتي بولس نعمان عن 94 عامًا... أحد أبرز الشخصيات الدينية والوطنية في لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:46
علي الطاهر من منظور عسكري... كيف إختُرقت التلال وفُجرت الأنفاق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
علي الطاهر من منظور عسكري... كيف إختُرقت التلال وفُجرت الأنفاق؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب.. وما قصة "كلا.. كلا"؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب.. وما قصة "كلا.. كلا"؟
8
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More