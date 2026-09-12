«قولوا بحبّك للي بتحبّوه»… ريما الرحباني بصورة تجمعها بغسان الرحباني وفادي شربل ورسالة من القلب

شاركت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز والفنان الراحل عاصي الرحباني، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، صورةً جمعتها بابن عمّها الموسيقي غسان الرحباني والممثل فادي شربل.



وأرفقت ريما الصورة برسالة مؤثرة دعت فيها إلى عدم التردّد في التعبير عن مشاعر الحب تجاه الأقارب والمقرّبين، وعدم الاكتفاء بافتراض أنهم يعرفون ما نكنّه لهم من مشاعر.



وكتبت: "لو إنّو تعوَّدنا بتقالِيدنا وتربيِتنا وثقافِتنا ما نقول بحبّك ليَلّلي مِنحِبُّن لأن مُفتُرضِينْهُن بيَعرفوا إنَّنا منحبُّن! ولَو إنّهن صَحيح بيَعِرفوا.. قُولوا بحِبَّك لالّلي بِتحبُّوه، ما تِعتِبروها تحصِيل حاصِل، ما تفكّروها ضُعف، أو عَيب أو هَرقة، ما تفَكِّروا أيْ شي، إلا إنّو اللي مِنحِبّو ما بيِكفِي يَعرِف ويِحِس بهَالحُب، كتير أَساسِي ومهِم وبيِستَاهَل يِسمَع قدَّيه مِنحِبُّو! ما بَعرِف هلَّق هَيك عَم فكِّر، جرّبوها إِحسَاس حِلو كتِير، بَسْ."



وختمت ريما منشورها برسالة محبة مباشرة إلى رفيقَيها في الصورة، قائلةً: "غسان وفادي كتير بحبكن".