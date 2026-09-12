الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
«قولوا بحبّك للي بتحبّوه»… ريما الرحباني بصورة تجمعها بغسان الرحباني وفادي شربل ورسالة من القلب
فنّ
2026-09-12 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
«قولوا بحبّك للي بتحبّوه»… ريما الرحباني بصورة تجمعها بغسان الرحباني وفادي شربل ورسالة من القلب
شاركت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز والفنان الراحل عاصي الرحباني، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، صورةً جمعتها بابن عمّها الموسيقي غسان الرحباني والممثل فادي شربل.
وأرفقت ريما الصورة برسالة مؤثرة دعت فيها إلى عدم التردّد في التعبير عن مشاعر الحب تجاه الأقارب والمقرّبين، وعدم الاكتفاء بافتراض أنهم يعرفون ما نكنّه لهم من مشاعر.
وكتبت: "لو إنّو تعوَّدنا بتقالِيدنا وتربيِتنا وثقافِتنا ما نقول بحبّك ليَلّلي مِنحِبُّن لأن مُفتُرضِينْهُن بيَعرفوا إنَّنا منحبُّن! ولَو إنّهن صَحيح بيَعِرفوا.. قُولوا بحِبَّك لالّلي بِتحبُّوه، ما تِعتِبروها تحصِيل حاصِل، ما تفكّروها ضُعف، أو عَيب أو هَرقة، ما تفَكِّروا أيْ شي، إلا إنّو اللي مِنحِبّو ما بيِكفِي يَعرِف ويِحِس بهَالحُب، كتير أَساسِي ومهِم وبيِستَاهَل يِسمَع قدَّيه مِنحِبُّو! ما بَعرِف هلَّق هَيك عَم فكِّر، جرّبوها إِحسَاس حِلو كتِير، بَسْ."
وختمت ريما منشورها برسالة محبة مباشرة إلى رفيقَيها في الصورة، قائلةً: "غسان وفادي كتير بحبكن".
فنّ
ريما الرحباني
عاصي الرحباني
فيروز
غسان الرحباني
فادي شربل.
بعد 30 عامًا على انطلاقتها… سبايس غيرلز تفتح أرشيفها وتكشف مفاجآت لم تُسمع من قبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-24
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-24
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-08
أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-08
أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-30
إليكم قراءة الفنان أسامة الرحباني لأبرز أحداث المونديال
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-30
إليكم قراءة الفنان أسامة الرحباني لأبرز أحداث المونديال
0
فنّ
2026-06-22
في ذكرى عاصي الرحباني... ريما تروي وجع الفقد المتكرر بكلمات مؤثرة: "راحوا كلّن... راحوا"
فنّ
2026-06-22
في ذكرى عاصي الرحباني... ريما تروي وجع الفقد المتكرر بكلمات مؤثرة: "راحوا كلّن... راحوا"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
2026-09-11
بعد 30 عامًا على انطلاقتها… سبايس غيرلز تفتح أرشيفها وتكشف مفاجآت لم تُسمع من قبل
فنّ
2026-09-11
بعد 30 عامًا على انطلاقتها… سبايس غيرلز تفتح أرشيفها وتكشف مفاجآت لم تُسمع من قبل
0
فنّ
2026-09-10
من المنزل إلى الشاشة… نجوم عالميون شاركوا حيواناتهم الأليفة في بطولة أفلامهم! (صور)
فنّ
2026-09-10
من المنزل إلى الشاشة… نجوم عالميون شاركوا حيواناتهم الأليفة في بطولة أفلامهم! (صور)
0
فنّ
2026-09-10
جاهدة وهبه بين جبيل وأوروبا وكندا: محطات فنية عديدة وجولة مرتقبة (صورة)
فنّ
2026-09-10
جاهدة وهبه بين جبيل وأوروبا وكندا: محطات فنية عديدة وجولة مرتقبة (صورة)
0
فنّ
2026-09-10
من التمثيل والتقديم إلى الغناء... وسام حنا يطلق "بحكي معاك" في ديو غنائي مع الغربي (فيديو)
فنّ
2026-09-10
من التمثيل والتقديم إلى الغناء... وسام حنا يطلق "بحكي معاك" في ديو غنائي مع الغربي (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
0
عالم الطبخ
2026-07-29
نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2026-07-29
نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل
0
أخبار لبنان
2026-01-21
المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية
أخبار لبنان
2026-01-21
المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية
0
رياضة
2026-04-17
مونديال 2026... غضب جماهيري من ارتفاع أسعار المواصلات
رياضة
2026-04-17
مونديال 2026... غضب جماهيري من ارتفاع أسعار المواصلات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
0
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
0
علوم وتكنولوجيا
13:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
13:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
0
أخبار دولية
13:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
أخبار دولية
13:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:45
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنعى الأباتي بولس نعمان
أخبار لبنان
14:45
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنعى الأباتي بولس نعمان
2
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
3
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-9-2026
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-9-2026
4
خبر عاجل
09:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
خبر عاجل
09:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
5
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
6
أخبار لبنان
04:34
قيادة الجيش تعلن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط
أخبار لبنان
04:34
قيادة الجيش تعلن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط
7
أخبار دولية
02:24
أ.ف.ب: اعتقال قريب للأسد في لبنان
أخبار دولية
02:24
أ.ف.ب: اعتقال قريب للأسد في لبنان
8
حال الطقس
02:48
أجواء مشمسة وسحب خفيفة... الحرارة مستقرة نسبيًا
حال الطقس
02:48
أجواء مشمسة وسحب خفيفة... الحرارة مستقرة نسبيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More