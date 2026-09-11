بعد 30 عامًا على انطلاقتها… سبايس غيرلز تفتح أرشيفها وتكشف مفاجآت لم تُسمع من قبل

تستعد فرقة سبايس غيرلز للاحتفال بالذكرى الـ30 لانطلاقتها، من خلال الكشف للمرة الأولى عن تسجيلات وأغانٍ لم تُطرح سابقًا. وبحسب صحيفة «ذا صن»، اجتمعت العضوات الخمس خلف الكواليس للعمل على المشروع، تزامنًا مع مرور ثلاثة عقود على صدور أغنيتهن الشهيرة Wannabe.وتتضمن الاحتفالات إصدار The Singles Collection، وهي مجموعة خاصة تضم، للمرة الأولى، جميع الأغاني المنفردة للفرقة، إلى جانب الأغاني التي صدرت على الوجه الثاني من الأسطوانات، ضمن علبة أقراص مدمجة مخصّصة لهواة جمع الإصدارات. ومن المقرر طرح المجموعة في 6 تشرين الثاني.وستضم المجموعة أيضًا عددًا من التسجيلات التجريبية والأغاني التي لم يسمعها الجمهور من قبل، من بينها Do You Think About Me، وهي واحدة من أقدم التسجيلات التجريبية للفرقة، والتي لطالما أثارت اهتمام المعجبين الذين طالبوا بإصدارها رسميًا.كما ستتضمن النسخة المادية أربعة تسجيلات تجريبية لم تُطرح سابقًا، إضافة إلى رسائل خاصة من العضوات الخمس بمناسبة الذكرى.وكانت سبايس غيرلز قد أصدرت ألبومها الأول Spice عام 1996، لتنطلق بعده نحو شهرة عالمية واسعة. وكان المعجبون يأملون في احتفال أكبر بالذكرى الثلاثين، ولا سيما بعد تعثّر المحادثات المتعلقة بتنظيم جولة غنائية بهذه المناسبة.ومن المقرر إصدار Spice Girls: The Singles Collection في 6 تشرين الثاني.