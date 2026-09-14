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بعد احتراق ڤيلا بيرين سات وزوجها: الثنائي يبحث عن قصر في هوليوود… لن تصدّقوا كم تبلغ قيمته!

فنّ
2026-09-14 | 04:26
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بعد احتراق ڤيلا بيرين سات وزوجها: الثنائي يبحث عن قصر في هوليوود… لن تصدّقوا كم تبلغ قيمته!
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بعد احتراق ڤيلا بيرين سات وزوجها: الثنائي يبحث عن قصر في هوليوود… لن تصدّقوا كم تبلغ قيمته!

قرر النجمان التركيان بيرين سات وكينان دوغولو عدم إعادة بناء فيلتهما الشاطئية في ماليبو، التي دمّرها حريق لوس أنجلوس المروّع عام 2025، متسببًا في خسارتهما العقار الذي بلغت قيمته نحو 2.5 مليون دولار.

كما أسفر الحريق عن احتراق مقتنيات ذات قيمة معنوية وفنية لا تُعوّض، من بينها استديو دوغولو الموسيقي، بما ضمّه من 15 آلة موسيقية نادرة وتسجيلات خاصة، إلى جانب فستان زفاف بيرين ومجموعة قيّمة من اللوحات والتماثيل الأثرية.

وبعد حصولهما على التعويض التأميني، وجّه الزوجان أنظارهما نحو شراء منزل جديد في أحد أحياء هوليوود الراقية.

ووفقًا لتقارير صحفية، يتفقد الزوجان حاليًا مجموعة من القصور والفيلات الفاخرة في هوليوود، تبدأ أسعارها من 3 ملايين دولار، تمهيدًا لاتخاذ قرارهما النهائي وإتمام عملية الشراء، لبدء فصل جديد من حياتهما في الولايات المتحدة.
 

فنّ

بيرين سات

زوج بيرين سات

قصر بيرين سات

منزل جديد بيرين سات.

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