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متحف هولندي يعرض مجموعته الكاملة من لوحات فان غوخ للمرة الأولى منذ 1984
فنّ
2026-09-15 | 08:55
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متحف هولندي يعرض مجموعته الكاملة من لوحات فان غوخ للمرة الأولى منذ 1984
عرض متحف هولندي الثلاثاء مجموعته الكاملة المؤلفة من 88 لوحة لفنسنت فان غوخ للمرة الأولى منذ عام 1984، وتضم روائع من بينها "آكلو البطاطا".
ويحتفظ متحف كروهلر-مولر في وسط هولندا بإحدى أكبر المجموعات الخاصة في العالم من لوحات الفنان الهولندي الشهير الذي عاش في القرن التاسع عشر، لكن نادرا ما تُعرض هذه الأعمال مجتمعة.
وقال المتحف في بيان "هذا يجعله أحد أكبر معارض فان غوخ في هذا القرن"، مشيرا إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور اعتبارا من الثلاثاء ويستمر حتى كانون الثاني.
وإلى جانب "آكلو البطاطا"، وهي لوحة شهيرة عالميا تصور حياة الفلاحين وأنجزها الفنان عام 1885، تضم المجموعة "شرفة مقهى في الليل" (1888) و"البرج القديم في نونن" (1884).
وقال المتحف "يقدم المعرض جميع اللوحات المرتبطة بالفضائل الإلهية الثلاث: الإيمان والرجاء والمحبة".
وأضاف "تؤدي هذه الموضوعات الثلاثة دورا محوريا في حياة فان غوخ وأعماله. ومن خلال فنه، سعى إلى منح الآخرين الأمل والراحة".
ويُعد فان غوخ، أحد أبرز رسامي ما بعد الانطباعية، من أشهر الفنانين وأكثرهم غزارة في الإنتاج في التاريخ، إذ أنجز نحو 900 لوحة خلال مسيرة فنية قصيرة.
وأنجز العديد من أشهر أعماله خلال إقامته في فرنسا، حيث رسم روائع من بينها سلسلة "دوار الشمس" الشهيرة وعددا من لوحاته الذاتية المعروفة.
وتوفي الفنان عام 1890 عن 37 عاما، بعد يومين من إطلاق النار على صدره، إثر معاناة موثقة مع مشكلات في الصحة النفسية.
واقتنت مؤسسة المتحف هيلينه كروهلر-مولر معظم الأعمال المعروضة في المعرض الذي يحمل عنوان "فان غوخ، كل لوحاتنا"، بين عامي 1908 و1930.
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