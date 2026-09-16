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بفارق 31 عامًا بينهما... ممثل عالمي يثير شائعات ارتباطه بامرأة جديدة! (صورة)

فنّ
2026-09-16 | 08:32
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بفارق 31 عامًا بينهما... ممثل عالمي يثير شائعات ارتباطه بامرأة جديدة! (صورة)
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بفارق 31 عامًا بينهما... ممثل عالمي يثير شائعات ارتباطه بامرأة جديدة! (صورة)

أثار النجم الأميركي كيفن كوستنر، البالغ 71 عامًا، تكهنات حول دخوله في علاقة عاطفية جديدة، بعدما شوهد برفقة مدربة أسلوب الحياة جينيفر ميلبورن، 40 عامًا، في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

وظهر الثنائي خلال جولة لشراء حاجيات من أحد المتاجر، فيما أفادت تقارير بأن كوستنر بدا شديد الحميمية مع ميلبورن، ما فتح الباب أمام التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وتنحدر ميلبورن من أسبن في ولاية كولورادو، حيث يمتلك كوستنر مزرعة، وسبق لها العمل مضيفة طيران وعارضة أزياء، فيما تعمل حاليًا في مجال الشراكات.

ولم يعلّق كوستنر أو ميلبورن حتى الآن على شائعات الارتباط.

وكان نجم "Yellowstone" قد انفصل عن زوجته السابقة كريستين بومغارتنر بعد زواج استمر 18 عامًا، كما ارتبط اسمه لاحقًا بالمخرجة والكاتبة كيلي نونان غوريس.

 

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