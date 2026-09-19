بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)

أعادت الممثلة اللبنانية نادين الراسي إحياء ذكرى شقيقها الراحل، الفنان جورج الراسي، بطريقة مؤثرة، من خلال مقطع فيديو صُمّم بتقنية الذكاء الاصطناعي ونشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

واستعاد الفيديو اللحظات التي سبقت الحادث المروّع الذي أودى بحياة جورج عام 2022، إذ ظهر بالذكاء الاصطناعي برفقة شقيقته نادين وشقيقهما الآخر في أجواء عائلية مليئة بالفرح، قبل أن ينتقل المشهد إلى الحادث وتداعياته، وتظهر نادين وهي تبكي بحرقة على فقدان شقيقها.

وأرفقت الراسي الفيديو بكلمات أعادت من خلالها تسليط الضوء على ظروف الطريق، مشيرة إلى غياب الإنارة ووجود حاجز في منتصفها، قبل أن تتوجه إلى المعنيين بالقول: "مقدّم الملف للمجلس النيابي على أمل أهلنا يخلّصوا المصريات معاليكن مش الطريق".

ويُذكر أن جورج الراسي كان قد توفي فجر 27 آب 2022، بعدما اصطدمت سيارته بفاصل إسمنتي على طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية أثناء عودته إلى لبنان من سوريا.