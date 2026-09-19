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ملعب يحمل اسمها و12 حفلاً متتاليًا... شاكيرا تعود إلى إسبانيا بعد غياب 8 سنوات

فنّ
2026-09-19 | 05:11
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ملعب يحمل اسمها و12 حفلاً متتاليًا... شاكيرا تعود إلى إسبانيا بعد غياب 8 سنوات
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ملعب يحمل اسمها و12 حفلاً متتاليًا... شاكيرا تعود إلى إسبانيا بعد غياب 8 سنوات

تعود النجمة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا إلى المسارح الإسبانية بعد غياب استمر ثماني سنوات، إذ تستعد لإحياء سلسلة من 12 حفلاً في مدريد، تختتم بها جولتها العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran".

وتستمر الحفلات حتى 11 تشرين الأول، على مسرح موقت أُقيم في جنوب العاصمة الإسبانية ويتسع لنحو 50 ألف متفرج، وأُطلق عليه اسم "ملعب شاكيرا".

وكانت شاكيرا قد أطلقت جولتها العالمية في شباط 2025، تزامنًا مع نجاح ألبومها "Las Mujeres Ya No Lloran"، الذي تناولت في عدد من أغنياته تجربتها بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكيه.

وتترقب مدريد مردودًا اقتصاديًا وسياحيًا كبيرًا من سلسلة الحفلات، في ظل الشعبية العالمية التي تتمتع بها شاكيرا، والتي تجاوزت مبيعات ألبوماتها 95 مليون نسخة حول العالم.

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