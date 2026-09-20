أنجلينا جولي تتحدث عن صداقتها مع سلمى حايك: "لم أحظَ بهذا النوع من الترابط في حياتي"

كشفت النجمتان أنجلينا جولي وسلمى حايك عن طبيعة صداقتهما والعلاقة القوية التي تجمعهما، مؤكدتين امتنانهما لوجود كل منهما في حياة الأخرى في هذه المرحلة من العمر. وتعاونت النجمتان مجدداً في فيلم Without Blood، الذي أخرجته جولي وشاركت حايك في بطولته إلى جانب دميان بشير.



وقالت حايك إنّ النقاشات التي جمعتها بجولي خلال تصوير الفيلم كانت "عفوية جداً"، مشيرة إلى أنها تحب طريقة تفكيرها وتشعر بأنها تفهمها، وهو ما يمنحها شعوراً بالأمان والقدرة على أن تكون على طبيعتها.

أما جولي، فأكدت أنّ لقاءهما في مرحلة متقدمة من حياتهما كان أمراً مميزاً، بعدما مرّتا بتجارب متشابهة ووصلتا إلى مرحلة تشعران فيها بأنهما في مكان متقارب على الصعيد الشخصي.



وأضافت جولي، التي شاركت حايك بطولة فيلم Eternals عام 2021، أنها تقدر كثيراً هذه الصداقة والرابط الذي يجمعهما، قائلة إنها لم تختبر "هذا النوع من الترابط" في حياتها من قبل. ووافقتها حايك، معتبرة أنّ العثور على هذا النوع من التواصل ليس أمراً سهلاً، وهو موضوع ينعكس أيضاً في الفيلم الذي يتناول صعوبة التواصل والارتباط بين البشر.



وخلال تصوير الفيلم في إيطاليا، كشفت حايك أن علاقتهما المهنية كانت مليئة بالمشاعر واللحظات العفوية، قائلة إنهما كانتا أحياناً تدخلان في نقاشات حادة وترفعان صوتيهما، ثم تنهمر دموعهما قبل أن تحتضنها جولي، لتعودا بعدها إلى الضحك.

وأوضحت أنّ صراحتهما الكبيرة نابعة من الثقة بينهما، وأنّ اختلاف الآراء لم يكن يتحول إلى خلاف شخصي، بل كان جزءاً من نقاشاتهما حول القضايا التي يطرحها الفيلم.



ويحكي Without Blood قصة نينا، التي تؤدي دورها حايك، وتيتو، الذي يجسده دميان بشير، وهما يلتقيان مجدداً بعد عقود من حادثة عنف وقعت خلال حرب لم يُحدَّد اسمها، في محاولة لمواجهة آثار الماضي.

وكان الفيلم قد عُرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2024، فيما بدأ عرضه في دور السينما في 18 أيلول.