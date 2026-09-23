بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز

نفى الممثّل المصري أحمد العوضي أي قصد للإساءة لطليقته الممثلة ياسمين عبد العزيز في تصريحاته الأخيرة في أحدث ظهور إعلامي له، موضحاً عبر حسابه على "فيسبوك" أنّه كان يهدف من خلال تشبيهه العلاقات بمراحل اقتناء السيارات الى وصف تطور شخصيته، حيث قال: "في بداياتي اشتريت عربية ميتسوبيشي وكنت طاير من الفرحة بيها، لكن بعد كده اشتريت مرسيدس... وده مش هيخلي الميتسوبيشي وحشة، لكن بعد المرسيدس مستحيل أرجع للميتسوبيشي".



وأكّد العوضي أنّه تمّ تأويل كلامه بعيداً عن مقصده: "التشبيه كان عائداً على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية، ولم أقصد بتاتاً أي معنى سيئ لأي شخص".



ومنعاً لأي سوء فهم، وجّه العوضي اعتذاراً صريحاً لزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلاً: "أعتذر لها إن كان البعض قد فسّر كلامي بالخطأ، فالاعتذار واجب ما دام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ". وأضاف مشيداً بمسيرتها: "أنا أدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواري وأقدرها وأحترمها"، متوجهاً إليها بالوصف كـ "نجمة العالم العربي الأولى".



وتأتي هذه التوضيحات بعد حالة الجدل على منصات التواصل، وفي ظل إعلانه عن خوض قصة حب جديدة ورغبته في الاستقرار وتكوين أسرة، وسط أنباء تلمح لارتباطه بالفنانة يارا السكري.