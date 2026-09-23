بعيداً عن شهرة والديها… ابنة أنجلينا جولي تبيع أعمالها في شوارع لوس أنجلوس

شوهدت فيفيان جولي، ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت، وهي تعرض أعمالها الفنية وتبيعها ضمن كشك خاص بمشروعها الفني "The Tulip Fields"، خلال معرض أُقيم في أحد شوارع لوس أنجلوس، بمساعدة شقيقها التوأم نوكس، الذي شاركها في التنظيم والتقاط الصور.



وشهد جناح فيفيان إقبالاً من الزوار على معروضاتها التي تنوّعت بين الرسومات والنقوش الأصلية وبطاقات المعايدة والملصقات، وتراوحت أسعارها بين 10 و25 دولاراً أميركياً.



وتأتي هذه المشاركة الفنية بالتزامن مع اتخاذ فيفيان خطوات قانونية لإسقاط اسم والدها "بيت" من لقبها الرسمي، إذ نشرت إشعاراً قانونياً في صحيفة Los Angeles Daily Journal بشأن طلب تغيير اسمها رسمياً إلى "فيفيان مارشلين جولي"، لأسباب وصفتها بـ"الشخصية"، وذلك استيفاءً للإجراءات القانونية في ولاية كاليفورنيا، تمهيداً لجلسة محكمة مقرّرة في 2 تشرين الثاني.



وبهذه الخطوة، تسير فيفيان على خطى عدد من أشقائها الذين سبق أن تخلّوا عن استخدام اسم "بيت"، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن توتر في علاقة براد بيت بعدد من أبنائه.