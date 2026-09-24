المعهد الوطني العالي للموسيقى يعلن "2026 ـ عام وليد غلمية" في افتتاح موسمه الموسيقي الجديد

الذاكرة الموسيقية هي فعل ثقافي يعيد الأثر إلى الحضور، ويمنح الإبداع قدرةً متجددة على العبور بين الأجيال.



في مشهد ثقافي وطني يفيض وفاءً، يفتتح المعهد الوطني العالي للموسيقى موسمه الموسيقي 2026–2027 بإطلاق «2026 ـ عام وليد غلمية»، بمبادرة من رئيسة المعهد، المؤلفة الموسيقية هبة القواس، إحياءً للذكرى الخامسة عشرة لرحيل الدكتور وليد غلمية، واحتفاءً بإرثه التأليفي والفكري والمؤسسي ومكانته في تاريخ الموسيقى في لبنان وتحية وفاء لقامة ثقافية كبرى في الصرح الموسيقي الوطني.



تأتي هذه المبادرة الرائدة التي أطلقتها الدكتورة هبة القواس لتؤكد أن المؤسسات العريقة لا تنسى صنّاع مجدها ومحطات انطلاقتها الكبرى. فإعلان العام ٢٠٢٦ "عام وليد غلمية" بالتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الهرم الموسيقي والفكري الدكتور وليد غلمية، يجسد أسمى معاني الوفاء لروح استثنائية نذرت حياتها لبناء الهوية الموسيقية اللبنانية والعربية ووضعها على خريطة الإبداع العالمي.



وكان المعهد قد أعدّ لإطلاق هذه المبادرة في وقتٍ سابق من العام، غير أن الظروف التي فرضتها الحرب أدّت إلى إرجاء انطلاقتها. ومع افتتاح الموسم الموسيقي الجديد 2026–2027، اختار المعهد أن يجعل من هذه العودة إلى الحياة الموسيقية موعداً لإطلاق "عام وليد غلمية"، لتتحول الذكرى من محطة مؤجَّلة إلى مسار فني ومعرفي يمتد حتى نهاية العام.



ينطلق "عام وليد غلمية" في الثاني من تشرين الأول 2026، مع افتتاح الموسم الجديد للأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، في أمسية تقام في متحف سرسق في بيروت بقيادة المايسترو هاروت فازليان.



ولا تقف المبادرة عند حدود أمسية تكريمية واحدة، بل تمتد حتى نهاية عام 2026، لتصبح موسيقى غلمية خيطاً فنياً ناظماً في برامج الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، والأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية، والأوركسترات الوطنية للشباب، وتشكيلات موسيقى الحجرة، بحيث يتضمن كل برنامج عملاً من مؤلفاته، في احتفاء موسمي متواصل يضيء على تنوّع إرثه الموسيقي، من الأعمال السمفونية والأوركسترالية والغنائية إلى مؤلفاته لمختلف تشكيلات موسيقى الحجرة.