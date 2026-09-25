عمرو دياب يدخل موسوعة غينيس مجددًا... 69 أسبوعًا في صدارة بيلبورد عربية (صور)

أضاف الفنان المصري عمرو دياب إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الفنية، بعدما تسلّم رسميًا درع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إثر تحقيقه رقمًا قياسيًا على قوائم بيلبورد عربية.

وتمكّن "الهضبة" من تسجيل أكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول على قائمة "بيلبورد عربية 100 فنان"، بعدما وصل مجموع الأسابيع التي قضاها في الصدارة إلى 69 أسبوعًا.

ويُعدّ هذا الإنجاز ثاني لقب في غينيس خلال مسيرة عمرو دياب، ويأتي بعد استمرار حضوره القوي على قوائم بيلبورد عربية منذ إطلاقها، إذ سبق أن تصدّر قائمة الفنانين خلال فترات مختلفة.

وعلّق دياب على الإنجاز خلال تسلّمه الدرع، معربًا عن سعادته بالنجاح الذي تحققه أعماله واستمرار تفاعل الجمهور معها، فيما يواصل تسجيل حضوره ضمن أبرز الأسماء على القوائم الموسيقية العربية.