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طلاق دينيز بايسال بعد 7 سنوات: تسوية مالية ضخمة تنهي زواجها
فنّ
2026-09-26 | 04:11
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طلاق دينيز بايسال بعد 7 سنوات: تسوية مالية ضخمة تنهي زواجها
أعلنت محكمة الأسرة الثامنة في اسطنبول رسمياً انفصال الممثلة التركية دينيز بايسال، بطلة مسلسل “هذا البحر سيفيض" عن زوجها الموسيقي باريش يورتشو، وذلك خلال جلسة قضائية لم تتجاوز مدّتها 10 دقائق، بحضور كلا الطرفين ومحاميهما.
ورغم أنّ قضية الطلاق كانت تتّجه نحو المسار المعقّد والنزاع القانوني بسبب الخلافات التي عاشها الثنائي منذ فترة، إلا أنها انتهت فجأةً بالتراضي. وأفادت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش بأنّ كواليس القضية شهدت مفاوضات مالية شاقة، حيث يُزعم أنّ باريش اشترط الحصول على مبلغ مالي فلكي للموافقة على الطلاق بالتراضي دون مواصلة النزاع القضائي.
وأشارت التقارير إلى أنّ بايسال وافقت على دفع جزء كبير من هذا المبلغ وقامت بسداده كدفعة مسبقة لزوجها قبل انعقاد الجلسة مباشرةً، وهو ما دفع باريش لتغيير موقفه وإتمام إجراءات الانفصال بسلاسة.
كما ذكرت المصادر من داخل قاعة المحكمة أنّ الأجواء كانت شديدة التوتر، حيث حرصت دينيز بايسال طوال الدقائق العشر للجلسة على تجنّب النظر إلى زوجها السابق أو التقاء عينيهما، ليغلقا بهذا الفصل الأخير في قصة زواجهما التي استمرت 7 سنوات.
المصدر
فنّ
دينيز بايسال
هذا البحر سيفيض
طلاق دينيز بايسال
زوج دينيز بايسال
باريش يورتشو.
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