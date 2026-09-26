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رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)

فنّ
2026-09-26 | 13:19
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رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
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رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)

تخوض شام الذهبي، ابنة النجمة اصالة نصري، أولى تجاربها في عالم الغناء من خلال أغنيتها الأولى " على موجة الحب".

وتأتي هذه الخطوة بعد محاولات متكرّرة من شام لإقناع والدتها لتشجيعها لدخول عالم الغناء، حيث كانت أصالة تعبّر سابقاً عن تفضيلها ابتعاد ابنتها عن احتراف المجال الفني والموسيقي.

وشاركت شام متابعيها عبر حسابها على "انستغرام" مقطعاً ترويجياً يعكس أجواء الأغنية الجديدة، ظهرت فيه برفقة صديقاتها على شاطئ البحر ضمن مشاهد صيفية مليئة بالمرح والغناء. وأرفقت الفيديو برسالة موجهة للجمهور قالت فيها: "على موجة الحب.. غنيته من قلبي بكل حب إلكن، وبكرة رح تسمعوها. أغنية معمولة بحب وبتمنى توصل لقلوبكم متل ما طلعت من قلبي.. بكرة موعدنا."

ولاقى الإعلان تفاعلاً كبيراً من الجمهور بين مشيد بالخطوة ومتشوق لسماع الأغنية، وبين مَن أعاد تداول مواقف أصالة السابقة الرافضة لدخول ابنتها الوسط الفني. فقد كانت شام قد أشعلت منصات التواصل الاجتماعي سابقاً عبر مقطع فيديو حيث كانت تُسمِع والدتها أصالة تسجيلاً صوتياً لها وهي تغنّي لتكشف لها عن رغبتها في احتراف الغناء، لترّد أصالة وقتها بشكل قاطع: "ممنوع".

وتأتي هذه الأغنية بالتزامن مع نشاط إنتاجي لشام، حيث تولّت إنتاج فيديو كليب والدتها الجديد "الأصالة" والذي حقّق انتشاراً ونجاحاً واسعاً تزامناً مع عودة اصالة لإحياء حفل غنائي في بلدها سوريا.

 

 

فنّ

اصالة

اصالة نصري

رجعت اصالة عالشام

شام الذهبي

اغنية شام الذهبي

على موجة الحب.

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