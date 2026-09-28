خريطة كولومبيا الموسيقية ضيفة آخر حفلات الصيف: "أغريدا" يقود الفلهارمونيّة في رحلة ساحرة عبر الإيقاعات اللاتينية (صور)

امتزجت ثقافات القارات وتعانقت الأرواح الموسيقية، في أمسية فنية استثنائية أسدلت خلالها الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية الستارة على موسم حفلاتها الصيفية الكبرى"Summer Gala Concerts 2026"، باحتفالية كبرى مخصصة لاكتشاف الموروث الموسيقي الكولومبي الغني والفريد. أُقيم الحفل بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس وبالتعاون مع سفارة كولومبيا في لبنان، وشهد حضوراً دبلوماسياً وثقافياً بارزاً تقدمه السفير الكولومبي لدى لبنان سعادة السفير إدوين أوستوس- ألفونسو.
بهذا الحفل التاريخي، الذي حمل بصمة موسيقية مميزة وجديدة، تودع الأوركسترا الفلهارمونية موسمها الصيفي على أمل اللقاء في المحطات الكبرى القادمة، مكرسةً دور بيروت كجسر للتفاعل الحضاري والدبلوماسية الثقافية الخلاقة.