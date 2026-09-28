تايلور سويفت تحطم الرقم القياسي في جوائز MTV VMAs… ومادونا تحصد لقب فنانة العام (فيديو)

حققت تايلور سويفت إنجازاً تاريخياً في حفل جوائز MTV Video Music Awards، بعدما أصبحت الفنانة الأكثر تتويجاً في تاريخ الجائزة.

وحصدت سويفت جائزة فيديو العام عن أغنية The Fate of Ophelia من ألبومها The Life of a Showgirl الصادر عام 2025، لترفع رصيدها إلى 31 جائزة، متجاوزة بيونسيه التي كانت تتقاسم معها الرقم القياسي بـ30 فوزاً.



وفي الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس واستضافه مغني الراب سنوب دوغ، حصدت مادونا جائزة فنانة العام، إلى جانب جائزتي أفضل أغنية راقصة وأفضل تعاون، بالاشتراك مع سابرينا كاربنتر عن أغنية Bring Your Love.

كما فاز فريق مادونا بجائزتي أفضل تصوير سينمائي وأفضل تصميم رقص عن فيلم Confessions II. وظهرت مادونا على المسرح للمرة الأولى في حفل VMAs منذ عام 2003، وقدمت عرضاً مشتركاً مع كاربنتر بمشاركة النجمة البريطانية Charli XCX.



ولم تتوقف إنجازات سويفت عند جائزة فيديو العام، إذ حصلت أيضاً على أول جائزة في تاريخ الحفل لفئة المخرج الفني، بعدما كتبت وأخرجت بنفسها فيديو أغنية The Fate of Ophelia. كما عرضت خلال الحفل الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة Patient Zero، بمشاركة الممثلين كولين فاريل وداكوتا جونسون. والأغنية واحدة من أربع أغنيات جديدة أضيفت إلى نسخة The Life of a Showgirl: The Encore التي صدرت الأسبوع الماضي.



وشهد الحفل أيضاً تتويج نجمة فرقة BLACKPINK ليزا بجائزة أفضل أغنية بوب عن Dream، لتصبح أول فنانة آسيوية منفردة تفوز بهذه الفئة.

كما حصدت BTS جائزة أفضل فرقة وجائزة أغنية العام عن Swim، فيما فازت أوليفيا رودريغو بجائزة أفضل أغنية بديلة عن The Cure، وحصلت فرقة Nirvana على جائزة Video Vanguard.

كما توجت البريطانية Sienna Spiro بجائزة أفضل فنانة جديدة، بينما فازت PinkPantheress وزارا لارسون بجائزة أفضل إخراج فني عن Stateside.