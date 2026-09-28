أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تايلور سويفت تحطم الرقم القياسي في جوائز MTV VMAs… ومادونا تحصد لقب فنانة العام (فيديو)
فنّ
2026-09-28 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تايلور سويفت تحطم الرقم القياسي في جوائز MTV VMAs… ومادونا تحصد لقب فنانة العام (فيديو)
حققت تايلور سويفت إنجازاً تاريخياً في حفل جوائز MTV Video Music Awards، بعدما أصبحت الفنانة الأكثر تتويجاً في تاريخ الجائزة.
وحصدت سويفت جائزة فيديو العام عن أغنية The Fate of Ophelia من ألبومها The Life of a Showgirl الصادر عام 2025، لترفع رصيدها إلى 31 جائزة، متجاوزة بيونسيه التي كانت تتقاسم معها الرقم القياسي بـ30 فوزاً.
وفي الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس واستضافه مغني الراب سنوب دوغ، حصدت مادونا جائزة فنانة العام، إلى جانب جائزتي أفضل أغنية راقصة وأفضل تعاون، بالاشتراك مع سابرينا كاربنتر عن أغنية Bring Your Love.
كما فاز فريق مادونا بجائزتي أفضل تصوير سينمائي وأفضل تصميم رقص عن فيلم Confessions II. وظهرت مادونا على المسرح للمرة الأولى في حفل VMAs منذ عام 2003، وقدمت عرضاً مشتركاً مع كاربنتر بمشاركة النجمة البريطانية Charli XCX.
ولم تتوقف إنجازات سويفت عند جائزة فيديو العام، إذ حصلت أيضاً على أول جائزة في تاريخ الحفل لفئة المخرج الفني، بعدما كتبت وأخرجت بنفسها فيديو أغنية The Fate of Ophelia. كما عرضت خلال الحفل الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة Patient Zero، بمشاركة الممثلين كولين فاريل وداكوتا جونسون. والأغنية واحدة من أربع أغنيات جديدة أضيفت إلى نسخة The Life of a Showgirl: The Encore التي صدرت الأسبوع الماضي.
وشهد الحفل أيضاً تتويج نجمة فرقة BLACKPINK ليزا بجائزة أفضل أغنية بوب عن Dream، لتصبح أول فنانة آسيوية منفردة تفوز بهذه الفئة.
كما حصدت BTS جائزة أفضل فرقة وجائزة أغنية العام عن Swim، فيما فازت أوليفيا رودريغو بجائزة أفضل أغنية بديلة عن The Cure، وحصلت فرقة Nirvana على جائزة Video Vanguard.
كما توجت البريطانية Sienna Spiro بجائزة أفضل فنانة جديدة، بينما فازت PinkPantheress وزارا لارسون بجائزة أفضل إخراج فني عن Stateside.
مصدر
فنّ
تايلور سويفت
فوز
مادونا
إنجاز تاريخي
حفل جوائز MTV Video Music Awards
الفنانة الأكثر تتويجا
الجائزة
مشاهير
فن.
التالي
تكريم جورج خبّاز في كندا... أوّل فنّان لبناني يوقّع السجلّ الذهبي للمدينة
خريطة كولومبيا الموسيقية ضيفة آخر حفلات الصيف: "أغريدا" يقود الفلهارمونيّة في رحلة ساحرة عبر الإيقاعات اللاتينية (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-07-06
الكندية ماكنتوش تحطم الرقم القياسي للسباحة 200 م فراشة الصامد منذ 2009
رياضة
2026-07-06
الكندية ماكنتوش تحطم الرقم القياسي للسباحة 200 م فراشة الصامد منذ 2009
0
فنّ
2026-09-05
لمن ذهبت جائزة أفضل فنّان عربي جديد لعام 2026؟ الموركس دور يكرّم أصوات المستقبل
فنّ
2026-09-05
لمن ذهبت جائزة أفضل فنّان عربي جديد لعام 2026؟ الموركس دور يكرّم أصوات المستقبل
0
فنّ
2026-09-05
رودولف هلال يحصد جائزة موركس دور للإعلامي اللبناني المتميّز
فنّ
2026-09-05
رودولف هلال يحصد جائزة موركس دور للإعلامي اللبناني المتميّز
0
أخبار لبنان
2026-09-21
الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آب 2026 : إرتفاع قدره 1.40 في المئة
أخبار لبنان
2026-09-21
الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آب 2026 : إرتفاع قدره 1.40 في المئة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:41
تكريم جورج خبّاز في كندا... أوّل فنّان لبناني يوقّع السجلّ الذهبي للمدينة
فنّ
09:41
تكريم جورج خبّاز في كندا... أوّل فنّان لبناني يوقّع السجلّ الذهبي للمدينة
0
فنّ
08:04
خريطة كولومبيا الموسيقية ضيفة آخر حفلات الصيف: "أغريدا" يقود الفلهارمونيّة في رحلة ساحرة عبر الإيقاعات اللاتينية (صور)
فنّ
08:04
خريطة كولومبيا الموسيقية ضيفة آخر حفلات الصيف: "أغريدا" يقود الفلهارمونيّة في رحلة ساحرة عبر الإيقاعات اللاتينية (صور)
0
فنّ
06:37
أوّل ردّ لزوجة سعد لمجرّد بعد حكم سجنه لـ10 سنوات… ووالده يدافع عنه
فنّ
06:37
أوّل ردّ لزوجة سعد لمجرّد بعد حكم سجنه لـ10 سنوات… ووالده يدافع عنه
0
فنّ
03:37
إلهام شاهين وماجدة الرومي وليلى علوي في عنايا… زيارة إلى مار شربل تجمع نجمات لبنان ومصر (صور)
فنّ
03:37
إلهام شاهين وماجدة الرومي وليلى علوي في عنايا… زيارة إلى مار شربل تجمع نجمات لبنان ومصر (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-25
ترامب: بفضل حملتنا العسكرية في الكاريبي والمحيط الهادئ أوقفنا دخول كميات قياسية من المخدرات إلى بلادنا
آخر الأخبار
2026-02-25
ترامب: بفضل حملتنا العسكرية في الكاريبي والمحيط الهادئ أوقفنا دخول كميات قياسية من المخدرات إلى بلادنا
0
آخر الأخبار
2026-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على المبنى المهدد في منطقة المساكن الشعبية - صور
آخر الأخبار
2026-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على المبنى المهدد في منطقة المساكن الشعبية - صور
0
أخبار دولية
2026-07-04
ترامب: منحنا طهران أسبوعاً من أجل تشييع خامنئي
أخبار دولية
2026-07-04
ترامب: منحنا طهران أسبوعاً من أجل تشييع خامنئي
0
أخبار دولية
2026-08-02
بن فرحان أكد لعراقجي حرص السعودية على إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار دولية
2026-08-02
بن فرحان أكد لعراقجي حرص السعودية على إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:48
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
عالم الطبخ
10:48
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
0
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
0
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
0
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
0
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
0
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
0
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
2
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
3
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
4
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
5
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
7
فنّ
03:37
إلهام شاهين وماجدة الرومي وليلى علوي في عنايا… زيارة إلى مار شربل تجمع نجمات لبنان ومصر (صور)
فنّ
03:37
إلهام شاهين وماجدة الرومي وليلى علوي في عنايا… زيارة إلى مار شربل تجمع نجمات لبنان ومصر (صور)
8
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More