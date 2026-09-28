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تكريم جورج خبّاز في كندا... أوّل فنّان لبناني يوقّع السجلّ الذهبي للمدينة
فنّ
2026-09-28 | 09:41
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تكريم جورج خبّاز في كندا... أوّل فنّان لبناني يوقّع السجلّ الذهبي للمدينة
في إطار فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان "أيام السينما اللبنانية في كندا" “Lebanon Cinema Days in Canada” ، نظّم قصر بلديّة مونتريال استقبالاً بروتوكولياً رسمياً للفنان اللبناني جورج خباز، باعتباره علامةً فارقة للسينما والثقافة اللبنانية وللفرنكوفونية.
وبذلك يصبح خباز أول فنان لبناني يُستقبَل رسمياً في بلدية مونتريال ويُدعى لتوقيع السجل الذهبي للمدينة"Livre d'or"، وهو أحد أرفع أوسمة التقدير البروتوكولية التي تمنحها مونتريال عادةً لرؤساء الدول والشخصيات العامة المؤثرة، تكريماً لإسهاماتهم الاستثنائية ودورهم في تعزيز القيم الإنسانية والثقافية.
وجاء هذا التكريم اعترافاً بالبصمة الاستثنائية التي تركها خباز في إثراء الفنون والثقافة، ودوره البارز في دعم الفرنكوفونية والتقريب بين الشعوب والثقافات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بيوبيل الـ10 سنوات لمهرجان "أيام السينما اللبنانية في كندا"، والذي كرّس دهراً من العطاء ونشر السينما اللبنانية وتعزيز التبادل الفني بين المجتمعَين اللبناني والكندي.
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