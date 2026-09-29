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مفاجأة بعد 13 عاماً على وفاتها… أغانٍ مفقودة تعيد نجمة شهيرة إلى الجمهور

فنّ
2026-09-29 | 06:10
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مفاجأة بعد 13 عاماً على وفاتها… أغانٍ مفقودة تعيد نجمة شهيرة إلى الجمهور
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مفاجأة بعد 13 عاماً على وفاتها… أغانٍ مفقودة تعيد نجمة شهيرة إلى الجمهور

بعد أكثر من عقد على وفاتها، تعود المغنية الأسترالية الراحلة كريسي أمفليت، نجمة فرقة الروك Divinyls، بصوتها إلى الواجهة، بعدما عُثر على ثلاث أغانٍ سجلتها قبل سنوات ولم تكن معروفة للجمهور.

وكانت أمفليت، بصوتها الأجش وحضورها المسرحي اللافت، من أبرز نجمات الروك الأسترالي، واشتهرت بأغنية I Touch Myself التي تصدرت القوائم عام 1990، إلى جانب أغنيتي Pleasure and Pain عام 1985 وBoys in Town عام 1981.

وسجلت أمفليت الأغاني الثلاث مع الموسيقي النيوزيلندي تيم فين، المغني السابق لفرقة Split Enz، في سيدني عام 1998. وبعد انتهاء جلسات التسجيل، احتفظ فين بالتسجيلات في منزله، قبل أن يُعتقد أنها فُقدت. وفي عام 2023، تواصل معه عازف الطبول تشارلي درايتون، ما دفعه إلى البحث عنها، ليكتشف شريط التسجيل الأصلي محفوظاً في مرآبه وبحالة جيدة.

ومن المقرر إصدار الأغاني الثلاث يوم الجمعة ضمن أسطوانة قصيرة EP بعنوان Some Times. وقال فين إنّ التسجيلات تمثل عملاً مهماً له ولدرايتون وللمقربين من أمفليت، مشيراً إلى أنّ التعاون بينهما عام 1998 شكّل لقاءً فنياً مميزاً، وأنّ أمفليت كانت حريصة بشدة على تقديم الأغاني بالشكل الصحيح. وتوفيت أمفليت عام 2013 عن عمر 53 عاماً.
 
 

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