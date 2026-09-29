أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفاجأة بعد 13 عاماً على وفاتها… أغانٍ مفقودة تعيد نجمة شهيرة إلى الجمهور
فنّ
2026-09-29 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مفاجأة بعد 13 عاماً على وفاتها… أغانٍ مفقودة تعيد نجمة شهيرة إلى الجمهور
بعد أكثر من عقد على وفاتها، تعود المغنية الأسترالية الراحلة كريسي أمفليت، نجمة فرقة الروك Divinyls، بصوتها إلى الواجهة، بعدما عُثر على ثلاث أغانٍ سجلتها قبل سنوات ولم تكن معروفة للجمهور.
وكانت أمفليت، بصوتها الأجش وحضورها المسرحي اللافت، من أبرز نجمات الروك الأسترالي، واشتهرت بأغنية I Touch Myself التي تصدرت القوائم عام 1990، إلى جانب أغنيتي Pleasure and Pain عام 1985 وBoys in Town عام 1981.
وسجلت أمفليت الأغاني الثلاث مع الموسيقي النيوزيلندي تيم فين، المغني السابق لفرقة Split Enz، في سيدني عام 1998. وبعد انتهاء جلسات التسجيل، احتفظ فين بالتسجيلات في منزله، قبل أن يُعتقد أنها فُقدت. وفي عام 2023، تواصل معه عازف الطبول تشارلي درايتون، ما دفعه إلى البحث عنها، ليكتشف شريط التسجيل الأصلي محفوظاً في مرآبه وبحالة جيدة.
ومن المقرر إصدار الأغاني الثلاث يوم الجمعة ضمن أسطوانة قصيرة EP بعنوان Some Times. وقال فين إنّ التسجيلات تمثل عملاً مهماً له ولدرايتون وللمقربين من أمفليت، مشيراً إلى أنّ التعاون بينهما عام 1998 شكّل لقاءً فنياً مميزاً، وأنّ أمفليت كانت حريصة بشدة على تقديم الأغاني بالشكل الصحيح. وتوفيت أمفليت عام 2013 عن عمر 53 عاماً.
مصدر
فنّ
المغنية الأسترالية
الراحلة
كريسي أمفليت
نجمة
فرقة الروك
Divinyls
العثور
أغان
مشاهير
فن
أستراليا.
التالي
بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات
سعد رمضان ضمن "أجمل 50 وجهاً في الشرق الأوسط" لعام 2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-06
"أريدها زوجة وحبيبة وشريكة سرير"... تصريح مثير عن نجمة شهيرة يورّط رئيس وزراء أستراليا وينتهي باعتذار رسمي
فنّ
2026-07-06
"أريدها زوجة وحبيبة وشريكة سرير"... تصريح مثير عن نجمة شهيرة يورّط رئيس وزراء أستراليا وينتهي باعتذار رسمي
0
أخبار دولية
2026-08-31
الدنمارك تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على إغلاقها
أخبار دولية
2026-08-31
الدنمارك تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على إغلاقها
0
رياضة
2026-08-08
وسائل إعلام أرجنتينية تعلن وفاة والد النجم ميسي عن 68 عامًا
رياضة
2026-08-08
وسائل إعلام أرجنتينية تعلن وفاة والد النجم ميسي عن 68 عامًا
0
منوعات
2026-09-17
بعد 13 عاماً برفقة عائلة أوباما… وفاة "صاني" كلبة البيت الأبيض المحبوبة (صورة)
منوعات
2026-09-17
بعد 13 عاماً برفقة عائلة أوباما… وفاة "صاني" كلبة البيت الأبيض المحبوبة (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:20
لبنان إلى الأوسكار… وزارة الثقافة ترشح "FURIES" عن أفضل فيلم دولي (صورة)
فنّ
07:20
لبنان إلى الأوسكار… وزارة الثقافة ترشح "FURIES" عن أفضل فيلم دولي (صورة)
0
فنّ
07:15
بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات
فنّ
07:15
بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات
0
فنّ
04:11
سعد رمضان ضمن "أجمل 50 وجهاً في الشرق الأوسط" لعام 2026
فنّ
04:11
سعد رمضان ضمن "أجمل 50 وجهاً في الشرق الأوسط" لعام 2026
0
فنّ
13:15
أحمد سعد يحسم الجدل حول طلاقه الغيابي من علياء بسيوني: "سيبوا عائلتي بحالها" (فيديو)
فنّ
13:15
أحمد سعد يحسم الجدل حول طلاقه الغيابي من علياء بسيوني: "سيبوا عائلتي بحالها" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:15
بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات
فنّ
07:15
بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات
0
أمن وقضاء
2026-08-29
الجيش: تسلُّم الدفعة الثانية من الآليات العسكرية المقدمة هبة من السلطات اليونانية للجيش
أمن وقضاء
2026-08-29
الجيش: تسلُّم الدفعة الثانية من الآليات العسكرية المقدمة هبة من السلطات اليونانية للجيش
0
آخر الأخبار
2026-05-20
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جبال البطم وسقوط إصابات
آخر الأخبار
2026-05-20
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جبال البطم وسقوط إصابات
0
آخر الأخبار
2026-08-16
بيانات تتبع السفن الصادرة عن "كبلر": 5 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز السبت ولا حركة عبور الأحد
آخر الأخبار
2026-08-16
بيانات تتبع السفن الصادرة عن "كبلر": 5 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز السبت ولا حركة عبور الأحد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
أخبار لبنان
07:53
نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
0
أخبار لبنان
07:05
كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم
أخبار لبنان
07:05
كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم
0
أخبار دولية
05:03
قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
أخبار دولية
05:03
قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
0
أخبار لبنان
02:13
سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين
أخبار لبنان
02:13
سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين
0
أخبار دولية
01:40
عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
أخبار دولية
01:40
عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:38
منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة
حال الطقس
02:38
منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة
3
اقتصاد
13:10
المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد
اقتصاد
13:10
المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد
4
اقتصاد
01:48
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
اقتصاد
01:48
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
5
أخبار لبنان
06:44
الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية
أخبار لبنان
06:44
الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية
6
اقتصاد
11:05
12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن معالجة أزمة النقل
اقتصاد
11:05
12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن معالجة أزمة النقل
7
أمن وقضاء
02:42
أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت
أمن وقضاء
02:42
أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت
8
أمن وقضاء
10:46
الجيش يوقف 7 مطلوبين... ويضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية (صور)
أمن وقضاء
10:46
الجيش يوقف 7 مطلوبين... ويضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More