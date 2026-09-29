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بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات

فنّ
2026-09-29 | 07:15
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بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات
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بسبب هوسه باللياقة… سيلفستر ستالون يكشف معاناة صحية أخفاها لسنوات

كشف النجم العالمي سيلفستر ستالون عن معاناته من اضطراب في الأكل خلال فترة استعداده لأدواره السينمائية التي تطلبت منه الحفاظ على بنية جسدية شديدة القوة.
 
وقال الممثل، البالغ 80 عاماً، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إنّ هوسه بالحفاظ على لياقته خلال التحضير لفيلم Rambo عام 1982 وصل إلى حد إصابته بالشره المرضي.

وأوضح ستالون أنّه كان يسعى إلى الظهور بمظهر "أكثر شراسة" مستلهماً حركات الحيوانات، ولا سيما النمور والقطط، إلّا أنّ الأمر تحول تدريجياً إلى هوس بصورة جسده ولياقته. وأضاف أنّه خلال تصوير Rocky III وصلت نسبة الدهون في جسمه إلى 2.6 بالمئة، وهي نسبة منخفضة للغاية وقد تشكل خطراً على الصحة.

كما كشف ستالون أنّه استخدم المنشطات في بعض الفترات، مشيراً إلى أنّ ذلك ترك آثاراً قاسية على جسده.
 
وإلى جانب ذلك، أدت الإصابات التي تعرض لها على مدى سنوات أثناء تنفيذ المشاهد الخطرة بنفسه إلى خضوعه لعمليات جراحية عدة في الظهر والكتف والرقبة. وقال: "لقد أسأت استخدام جسدي"، لكنّه أكد أنّه لا يزال يرغب في الحفاظ على لياقته.

وتحدث النجم أيضاً عن معاناته من نوبات القلق والهلع، التي بدأت عندما كان في السادسة والثلاثين من عمره، واستمرت في الظهور على مدار السنوات، خصوصاً قبل ظهوره في برامج تلفزيونية مهمة. واعتبر خبراء في اضطرابات الأكل أن كشف ستالون عن تجربته يحمل أهمية خاصة، مشيرين إلى أنّ هذه الاضطرابات غالباً ما تُربط بالنساء رغم إمكانية إصابة الرجال بها أيضاً.
 

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