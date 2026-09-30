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"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"
فنّ
2026-09-30 | 09:43
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"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"
استنكرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محاولات تشويه صورها وتداول نسخ معدّلة منها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب مشاركتها في أسبوع الموضة في ميلانو، معتبرةً أن ما يحصل نابع من الغيرة، إذ علّقت بالقول: "الغيرة وعمايلها".
وقبل ردّها المباشر، مهّدت وهبي بنشر "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، تضمّن اقتباساً جاء فيه: "إذا نبح كلبك عليك، فهذا يعني أن شخصاً آخر يطعمه"، وأرفقته بمقطع من أغنيتها الشهيرة "سيبو سيبو".
وعقب ذلك، أعادت وهبي نشر صور معدّلة لها، بدت فيها ملامح وجهها مختلفة مع إضافة تجاعيد، مشيرةً إلى أن الصور جرى التلاعب بها بهدف تشويه مظهرها.
وسخرت وهبي من خطأ ظهر في إحدى الصور المعدّلة، تمثّل باختفاء جزء من حاجبها الأيمن، وكتبت: "لما تحبوا تشوهوني لصير شبهكم، ابقوا انتبهوا لأن الحاجب الأيمن طار أثناء تأدية وظيفتكم... المرة الجاية شيلوا الجمال بس خلوا الحاجب عريض... وسلموا لي على اللي دافعين مصاري على هالحملة السخيفة".
كما نشرت هيفاء وهبي صوراً ومقاطع أخرى من إطلالتها في ميلانو، لإظهار ملامحها وإطلالتها الأصلية، وأرفقتها بأغنيتها "شو المطلوب".
فنّ
هيفا وهبي
تجاعيد هيفا وهبي
تشويه صور هيفا
فوتوشوب هيفا
هيفا اسبوع الموضة
ميلانو
شو المطلوب.
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