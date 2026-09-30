صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي

كشفت تقارير إعلامية تركية عن صدور نتائج الفحوص الطبية المرتبطة بالتحقيقات التي تجريها نيابة منطقة باكيركوي في إسطنبول بشأن قضية تعاطي المخدرات، والتي شملت عدداً من الأسماء في الوسطين الفني والترفيهي في تركيا.



ووفقاً لما نقله الصحافي التركي براق دوغان، أظهرت التحاليل التي أجراها معهد الطب الشرعي وجود آثار لمادة الكوكايين في عينة شعر الممثلة عفراء ساراتشوغلو، فيما جاءت نتائج الفحوص التي خضع لها الممثل أراس بولوت إينملي سلبية.



وتأتي هذه الفحوص في إطار التحقيقات الأخيرة التي نفّذتها قيادة الدرك في إسطنبول، إذ سبق أن أُخذت من إينملي، إلى جانب عدد من المشاهير، عينات من الدم والبول والشعر في معهد الطب الشرعي، قبل إطلاق سراحه.



وفي المقابل، جرى توقيف عفراء ساراتشوغلو، بطلة مسلسل "الطائر الرفراف"، في مطار إسطنبول في 21 أيلول، فور عودتها من رحلة عمل في فرنسا. وكانت شركتها الإدارية قد أعلنت حينها إطلاق سراحها عقب استكمال الإجراءات والفحوص المطلوبة.



وأثارت النتائج المتداولة تفاعلاً واسعاً بين جمهور ساراتشوغلو، ولا سيما أنها كانت قد أكدت، في تصريح نشرته عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، أنها قررت قطع رحلتها في فرنسا والعودة للخضوع للفحوص، معربةً عن ثقتها بالمسار القانوني ورغبتها في التعاون مع التحقيقات.



وحتى اللحظة، لم يصدر تعليق مباشر من الممثلين أو ممثليهما القانونيين بشأن النتائج المتداولة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية.