بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها

أصدرت النجمة التركية عفراء ساراتشوغلو، بطلة مسلسل "الطائر الرفراف" بياناً رسمياً شديد الوضوح عبر حسابها على "إنستغرام"، عقب إدراج تقرير الطب الشرعي رسمياً في ملف المخدرات المتعلّق بمشاهير تركيا.وأوضحت ساراتشوغلو في مستهل بيانها أنها انتظرت صدور التقرير الطبي الشرعي لترد بشفافية مطلقة أمام الجمهور، مشيرةً إلى أنها فور علمها بوجود التحقيق، قطعت رحلتها خارج البلاد وعادت فوراً إلى تركيا بمحض إرادتها لتبدية التعاون التام مع السلطات القضائية. وأكدت أن عمليات التفتيش التي أُجريت في منزلها أثناء غيابها لم تسفر عن ضبط أي مواد مخدرة أو عناصر تجرّمها.وفيما يتعلق بتقرير تحليل خصلات الشعر الذي أظهر وجود آثار مادة "الكوكايين"، أعربت الفنانة التركية عن ذهولها من هذه النتيجة التي لم تكن تتوقعها على الإطلاق، ونقلت ما أوضحه لها الخبراء والمختصون بأن "بصلات وخصلات الشعر تعتبر بنية مفتوحة للغاية ومشهورة بالحساسية الشديدة تجاه العوامل الخارجية".وأضافت موضحةً تفاصيل ما حدث: "بحكم طبيعة مهنتي، أشارك في فعاليات ومناسبات ضخمة ومزدحمة جداً، وعلمت من الأطباء أن التواجد في مثل هذه البيئات قد يؤدي إلى انتقال مثل هذه الآثار الفنية والهامشية دون وعي مني، سواء عبر التعرض السلبي في الهواء أو عن طريق التلامس الخارجي".وتابعت ساراتشوغلو: "إن نتائج تحاليل الدم والبول الخاصة بي جاءت سلبية ونظيفة تماماً، وهو ما يؤكد ويتوج بشكل قاطع أنني لستُ مستهلكة أو متعاطية لهذه المواد بأي شكل من الأشكال".واختتمت عفراء ساراتشوغلو بيانهابرفض تام للمخدرات، قائلةً: "أنا ضد استخدام المواد غير القانونية تماماً، ولا يوجد لها أي مكان في حياتي ولن يكون أبداً". كما وجّهت شكرها المباشر لفرق قيادة الدرك في إسطنبول والسلطات القضائية على "تعاملهم المهني والراقي جداً"، واعتذرت للجمهور عن إشغالهم بهذه القضايا، مهديةً حبّها لكل من وثق بها ودعمها في هذه الأزمة.