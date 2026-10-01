أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مونيكا بيلوتشي في الـ62: أريد أن أتقدّم في العمر بكرامة… والشيخوخة هدية رائعة
فنّ
2026-10-01 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مونيكا بيلوتشي في الـ62: أريد أن أتقدّم في العمر بكرامة… والشيخوخة هدية رائعة
تحدثت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي عن نظرتها إلى التقدّم في العمر، مؤكدةً أنها ترى فيه "هدية رائعة"، وأنها تفضّل استقبال هذه المرحلة من حياتها "بكرامة". وقالت، في مقابلة مع مجلة Harper’s Bazaar España، إنّ التقدّم في السن يعني أن الإنسان محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة ولديه مستقبل ينتظره.
وأوضحت بيلوتشي أنّ النضج يمنح الإنسان منظوراً مختلفاً للحياة، إذ يصبح قادراً على النظر إلى العالم من زاوية جديدة والتخفف من التعلّق بالكثير من الأمور. كما أشارت إلى أنّ تقدّمها في العمر ساعدها في أداء دورها في فيلم The Birthday Party، مؤكدةً أنها لم تكن لتتمكن من تجسيد الشخصية بالطريقة نفسها في سن الثلاثين أو الأربعين، لأنّ تقديم شخصية بهذا العمق والتعقيد يحتاج إلى تراكم التجارب والآثار التي تتركها الحياة.
وأضافت أنّ الجسد يتغيّر مع مرور السنوات، لكن التحوّل الأهم يحدث في الداخل، إذ تنعكس الخبرات والمشاعر أمام الكاميرا وتمنح الممثل قدرة على التعبير عن تفاصيل ربما لم يكن ليدركها في شبابه.
وعن مفهوم الجمال بالنسبة إليها اليوم، قالت بيلوتشي إنه يكمن في امتلاك "حياة داخلية غنية"، إلى جانب الشغف والعائلة والأصدقاء، ومتابعة نمو الأبناء والاستمتاع بتفاصيل الحياة اليومية.
وأشارت إلى أنّ مرور السنوات يغيّر نظرة الإنسان إلى الحياة، إذ تصبح أمور بسيطة، مثل الاستيقاظ بصحة جيدة أو الاستمتاع برائحة القهوة، أسباباً للشعور بالامتنان، وهي تفاصيل قد لا يدرك الإنسان قيمتها الحقيقية إلا مع مرور الوقت.
المصدر
فنّ
مونيكا بيلوتشي
ايطاليا
هوليوود
افلام هوليوود
القدم بالسن
بوتوكس
تجاعيد
فيلر.
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-09-25
سلام أمام الجمعية العامة: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم
خبر عاجل
2026-09-25
سلام أمام الجمعية العامة: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم
0
منوعات
2026-09-16
هدية زفاف بمئات آلاف الدولارات... زوجة دونالد ترامب الابن تكشف هوية الممول الروسي
منوعات
2026-09-16
هدية زفاف بمئات آلاف الدولارات... زوجة دونالد ترامب الابن تكشف هوية الممول الروسي
0
موضة وجمال
2026-09-02
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
2026-09-02
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
0
فنّ
2026-08-27
هدية دوللي بارتون الأخيرة لجمهورها… أغنية سرّية لن يسمعها العالم قبل عام 2046
فنّ
2026-08-27
هدية دوللي بارتون الأخيرة لجمهورها… أغنية سرّية لن يسمعها العالم قبل عام 2046
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
0
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
0
فنّ
2026-09-30
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
فنّ
2026-09-30
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
0
فنّ
2026-09-30
"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"
فنّ
2026-09-30
"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-06
سلام بحث مع نظيره الفرنسي في التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس
أخبار لبنان
2026-02-06
سلام بحث مع نظيره الفرنسي في التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس
0
أخبار دولية
2026-03-11
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
أخبار دولية
2026-03-11
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
0
آخر الأخبار
2026-09-19
الداخلية الإيرانية: جماعات مسلحة منظمة مرتبطة بالعدو هي التي تغتال شخصيات بمحافظتي كردستان وسيستان وبلوشستان
آخر الأخبار
2026-09-19
الداخلية الإيرانية: جماعات مسلحة منظمة مرتبطة بالعدو هي التي تغتال شخصيات بمحافظتي كردستان وسيستان وبلوشستان
0
خبر عاجل
2026-09-16
سلام حول "الإطار الثلاثي": صحيح أن أي مسار تفاوضي يُقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج لكن علينا أيضاً أن نسأل أنفسنا: بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة
خبر عاجل
2026-09-16
سلام حول "الإطار الثلاثي": صحيح أن أي مسار تفاوضي يُقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج لكن علينا أيضاً أن نسأل أنفسنا: بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 1-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 1-10-2026
0
أخبار لبنان
12:43
مرقص: اقرار موازنة 2027 وتعديل بدل النقل للقطاع العام
أخبار لبنان
12:43
مرقص: اقرار موازنة 2027 وتعديل بدل النقل للقطاع العام
0
عالم الطبخ
11:22
كفتة وبطاطا بالمكسّرات وصلصلة اللبن على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
11:22
كفتة وبطاطا بالمكسّرات وصلصلة اللبن على طريقة الشيف فادي زغيب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
2
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
3
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
4
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
5
أخبار دولية
00:16
إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب
أخبار دولية
00:16
إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب
6
أخبار لبنان
03:31
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
أخبار لبنان
03:31
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
7
أخبار لبنان
06:16
الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة
أخبار لبنان
06:16
الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة
8
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: من السابق لأوانه تحديد هُوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: من السابق لأوانه تحديد هُوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More