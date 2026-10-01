مونيكا بيلوتشي في الـ62: أريد أن أتقدّم في العمر بكرامة… والشيخوخة هدية رائعة

تحدثت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي عن نظرتها إلى التقدّم في العمر، مؤكدةً أنها ترى فيه "هدية رائعة"، وأنها تفضّل استقبال هذه المرحلة من حياتها "بكرامة". وقالت، في مقابلة مع مجلة Harper’s Bazaar España، إنّ التقدّم في السن يعني أن الإنسان محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة ولديه مستقبل ينتظره.

وأوضحت بيلوتشي أنّ النضج يمنح الإنسان منظوراً مختلفاً للحياة، إذ يصبح قادراً على النظر إلى العالم من زاوية جديدة والتخفف من التعلّق بالكثير من الأمور. كما أشارت إلى أنّ تقدّمها في العمر ساعدها في أداء دورها في فيلم The Birthday Party، مؤكدةً أنها لم تكن لتتمكن من تجسيد الشخصية بالطريقة نفسها في سن الثلاثين أو الأربعين، لأنّ تقديم شخصية بهذا العمق والتعقيد يحتاج إلى تراكم التجارب والآثار التي تتركها الحياة.

وأضافت أنّ الجسد يتغيّر مع مرور السنوات، لكن التحوّل الأهم يحدث في الداخل، إذ تنعكس الخبرات والمشاعر أمام الكاميرا وتمنح الممثل قدرة على التعبير عن تفاصيل ربما لم يكن ليدركها في شبابه.

وعن مفهوم الجمال بالنسبة إليها اليوم، قالت بيلوتشي إنه يكمن في امتلاك "حياة داخلية غنية"، إلى جانب الشغف والعائلة والأصدقاء، ومتابعة نمو الأبناء والاستمتاع بتفاصيل الحياة اليومية.

وأشارت إلى أنّ مرور السنوات يغيّر نظرة الإنسان إلى الحياة، إذ تصبح أمور بسيطة، مثل الاستيقاظ بصحة جيدة أو الاستمتاع برائحة القهوة، أسباباً للشعور بالامتنان، وهي تفاصيل قد لا يدرك الإنسان قيمتها الحقيقية إلا مع مرور الوقت.