الشامي يشوّق لأغنيته الجديدة "تعا"... من هو "أحلى وأهم شخص بحياته" الذي سيشاركه الديو؟

شارك الفنان السوري الشامي متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في إنستغرام مجموعة من المنشورات لمّح من خلالها إلى كلمات أغنيته الجديدة.



وكتب: "شو صعب لما بينتهي يومك، وتوعد عيونك نومك يتهنوا"، مضيفاً: "بتهرب من الواقع على نومك، فبتحلم بكل يلي هربت منو".



كما أعلن الشامي عن اقتراب طرح أغنيته الجديدة "تعا"، قائلاً: "في طريقها إليكم يا أصدقاء مع جرعة كبيرة من المشاعر، تشبثوا"، في إشارة إلى عمل يحمل الكثير من الإحساس.



وكشف أنّ الأغنية ستكون ديو غنائياً مع "أحلا وأهم شخص بحياتي"، من دون أن يعلن عن هوية شريكه في العمل، ما فتح باب التكهنات بين متابعيه حول الشخص الذي سيشاركه هذا الديو.