أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
فنّ
2026-10-09 | 13:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
بعد عودته من مدينة هانوفر الألمانيّة، حيث أحيا حفلاً ناجحاً استقطب أبناء الجاليات العربيّة من مختلف أنحاء أوروبا، توجّه السوبر ستار راغب علامة في اليوم التالي إلى بورتو السخنة، ليواصل تألّقه في أمسية جماهيريّة ضخمة ضمن احتفالات مصر بذكرى انتصارات السادس من تشرين الأول.
وشهد الحفل، الذي أقيم مساء الخميس 8 تشرين الأول 2026، حضور آلاف الجماهير الذين توافدوا من القاهرة والإسكندريّة ومختلف المحافظات المصريّة، في لقاء عكس عمق العلاقة التي تجمع راغب علامة بالجمهور المصريّ، وأكّد قدرته على جمع أجيال متعاقبة حول أغنياته.
وبوصول لافت، استقلّ راغب طائرة مروحيّة أقلّته مباشرةً من مطار القاهرة إلى بورتو السخنة، ليضيف مشهداً استثنائيّاً إلى أجواء الأمسية، قبل أن يلتقي الجمهور الذي احتشد لاستقباله ومشاركته ليلة جمعت الموسيقى والفرح بروح المناسبة الوطنيّة.
وعلى المسرح، اصطحب السوبر ستار جمهوره في رحلة بين أبرز أغنياته التي طبعت الذاكرة العربيّة وأعماله الجديدة، في برنامج جمع الرومانسيّة بالإيقاع الاحتفاليّ. وتجدّدت خلال الأمسية ملامح علاقة فنيّة وإنسانيّة بناها مع محبّيه على مدى أكثر من أربعة عقود، ظلّت خلالها أغنياته حاضرة في وجدان الجمهور ومناسباته.
وأقيم الحفل ضمن فعاليات "مهرجان بورتو السخنة الموسيقيّ"، بتنظيم شركة "أمازون إنترتينمنتس"، وسط إنتاج ضخم وتجهيزات متطوّرة للصوت والإضاءة والليزر، أسهمت في تقديم تجربة موسيقيّة وبصريّة متكاملة، ومنحت الأمسية إطاراً احتفاليّاً يليق بالمناسبة وبالحضور الجماهيريّ الكبير.
ويأتي الانتقال من هانوفر إلى بورتو السخنة ليعكس كثافة النشاط الفنيّ لراغب علامة، بعد محطّات جماهيريّة بارزة، من بينها مشاركته في مهرجان «تيميتار» بالمغرب، وليؤكّد تواصل حضوره على المسارح العربيّة والأوروبيّة، حيث يلتقي جمهوراً تتنوّع بلدانه وتجمعه محبّة أغنياته.
كما جاء الحفل بعد تكريمه في "الموركس دور" لعام 2026 بجائزة "أربعة عقود من الاستمراريّة والنجوميّة"، تقديراً لمسيرة جمعت بين الحفاظ على الهويّة الفنيّة والتجدّد المستمرّ، ورسّخت مكانته بين أبرز نجوم الغناء العربيّ.
وبالتوازي مع حفلاته، يواصل راغب تقديم أعمال جديدة، منها "كده كده"، من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، و«جنون»، من كلمات وألحان زياد جمال، التي قدّمها بتجربة مصوّرة بأسلوب الرسوم المتحرّكة.
ومن دفء استقبال الجاليات العربيّة في ألمانيا إلى حفاوة الجمهور المصريّ، يواصل راغب علامة كتابة محطّات جديدة في مسيرته، لتبقى ليلة بورتو السخنة شاهداً على نجوميّة تستمدّ قوّتها من الاستمراريّة والتجدّد، ومن علاقة راسخة بجمهور يرافقه أينما حلّ، ويمنح كلّ لقاء معه طابعه الخاص
فنّ
هانوفر
بورتو
السخنة…
علامة
يتألّق
الآلاف
احتفالات
تشرين
الأول
التالي
"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)
ملحمة أسطوريّة تفتتح الموسم الموسيقي للكونسرفتوار والقوّاس تعود إلى المسرح في إطلاق "عام وليد غلميّة" وإعلان جائزة موسيقيّة باسمه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-10-08
راغب علامة يفتتح الحفلات العربية على أحد أضخم مسارح هانوفر بحضور جماهيري كامل
فنّ
2026-10-08
راغب علامة يفتتح الحفلات العربية على أحد أضخم مسارح هانوفر بحضور جماهيري كامل
0
أخبار لبنان
2026-08-31
رئيس الوزراء العراقي استقبل العلامة الخطيب وسيزور لبنان في تشرين الأول
أخبار لبنان
2026-08-31
رئيس الوزراء العراقي استقبل العلامة الخطيب وسيزور لبنان في تشرين الأول
0
فنّ
2026-09-05
جائزة خاصة لراغب علامة في موركس دور 2026: تتويج 4 عقود من الاستمرارية
فنّ
2026-09-05
جائزة خاصة لراغب علامة في موركس دور 2026: تتويج 4 عقود من الاستمرارية
0
أخبار لبنان
2026-08-21
النائب سجيع عطية: ١٠ تشرين الأول ستُقلع الطائرة الأولى نحو السعودية من مطار رونيه معوض
أخبار لبنان
2026-08-21
النائب سجيع عطية: ١٠ تشرين الأول ستُقلع الطائرة الأولى نحو السعودية من مطار رونيه معوض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:29
"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)
فنّ
14:29
"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)
0
منوعات
06:05
ملحمة أسطوريّة تفتتح الموسم الموسيقي للكونسرفتوار والقوّاس تعود إلى المسرح في إطلاق "عام وليد غلميّة" وإعلان جائزة موسيقيّة باسمه
منوعات
06:05
ملحمة أسطوريّة تفتتح الموسم الموسيقي للكونسرفتوار والقوّاس تعود إلى المسرح في إطلاق "عام وليد غلميّة" وإعلان جائزة موسيقيّة باسمه
0
فنّ
2026-10-08
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
فنّ
2026-10-08
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
0
فنّ
2026-10-08
راغب علامة يفتتح الحفلات العربية على أحد أضخم مسارح هانوفر بحضور جماهيري كامل
فنّ
2026-10-08
راغب علامة يفتتح الحفلات العربية على أحد أضخم مسارح هانوفر بحضور جماهيري كامل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-23
توقيف "دكتور فود" جورج ديب بعد دهم منزله في رحبة
أمن وقضاء
2026-08-23
توقيف "دكتور فود" جورج ديب بعد دهم منزله في رحبة
0
آخر الأخبار
16:38
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حداثا
آخر الأخبار
16:38
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حداثا
0
عالم الطبخ
2026-04-16
الستيك بصلصة البهار الأسود وسلطة جبنة الموزاريلا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-04-16
الستيك بصلصة البهار الأسود وسلطة جبنة الموزاريلا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-08-06
الرئيس عون عرض مع النائب أحمد رستم حاجات منطقة عكار لمواكبة بدء تشغيل مطار رينه معوض في القليعات ولاسيما البنى التحتية والمواصلات وغيرها من الحاجات الضرورية وأكد النائب رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية
آخر الأخبار
2026-08-06
الرئيس عون عرض مع النائب أحمد رستم حاجات منطقة عكار لمواكبة بدء تشغيل مطار رينه معوض في القليعات ولاسيما البنى التحتية والمواصلات وغيرها من الحاجات الضرورية وأكد النائب رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد تقرير رويترز عن أموال إيرانية لحزب الله... تومي بيغوت للـLBCI: الأموال غير موجودة أصلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد تقرير رويترز عن أموال إيرانية لحزب الله... تومي بيغوت للـLBCI: الأموال غير موجودة أصلًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:51
طقس مستقر حتى ظهر الأحد... ثم تقلبات وأمطار رعدية محلية
حال الطقس
01:51
طقس مستقر حتى ظهر الأحد... ثم تقلبات وأمطار رعدية محلية
2
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
3
أخبار لبنان
06:18
العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس
أخبار لبنان
06:18
العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس
4
اسرار
23:42
أسرار الصحف 9-10-2026
اسرار
23:42
أسرار الصحف 9-10-2026
5
اقتصاد
02:11
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
انخفاض في اسعار المحروقات...
6
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
7
أخبار دولية
00:55
الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض والسعودية تعلن عن أضرار في العاصمة
أخبار دولية
00:55
الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض والسعودية تعلن عن أضرار في العاصمة
8
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More