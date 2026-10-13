ممثلة عالمية تعرّض طائرة للخطر… عضّة ولكمة ومحاولة لفتح الباب

تحوّلت رحلة جوية من لوس أنجلوس إلى نيويورك إلى حالة من الفوضى، بعدما اتُّهمت الممثلة الأميركية سلمى بلير بالاعتداء على أفراد من طاقم الطائرة ومحاولة فتح أحد أبوابها أثناء التحليق.

وبحسب الرواية المتداولة، أقدمت نجمة فيلمَي Legally Blonde وCruel Intentions على لكم أحد أفراد الطاقم وعضّ آخر، ما استدعى تدخّل عناصر الأمن فور هبوط الطائرة في مطار جون إف. كينيدي الدولي في نيويورك.

ولم تنتهِ الحادثة عند هذا الحد، إذ تشير الرواية إلى أنّ بلير اعتدت لاحقاً على شرطي وممرضة خلال نقلها إلى المستشفى، قبل أن تتدخّل السلطات الفدرالية وتُحال القضية إلى القضاء.

ووفق المعلومات الواردة، أُطلق سراحها بكفالة في انتظار جلسة مقرّرة في 19 كانون الثاني 2027، فيما أرجع فريقها القانوني تصرّفاتها إلى طارئ طبي.

وتعيد هذه الاتهامات إلى الأذهان حادثة تعرّضت لها بلير عام 2016 على متن طائرة، بعدما عانت اضطراباً نُسب إلى تفاعل الكحول مع الأدوية. كما سبق أن كشفت في مذكّراتها الصادرة عام 2022 عن مواقف شخصية مثيرة للجدل، من بينها عضّ عارضة الأزياء كايت موس.