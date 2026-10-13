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تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
فنّ
2026-10-13 | 03:43
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تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مساء أمس الأحد، حكماً يقضي بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 16 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 300 ألف دولار أميركي، على خلفية إدانته بتهمة غسل الأموال.
وجاء الحكم عقب إحالة وزيري للمحاكمة الاقتصادية، فيما تمسك دفاعه بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة، مطالباً بتأجيل الفصل لحين البتّ في طعن النقض.
وتعود الأزمة إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها الخاصة وتحويلها لحسابه الخاص مستغلاً توكيلًا رسميًا صادرًا له. ويُذكر أن النزاع قد شهد محطات قضائية سابقة تخللتها أحكام بالحبس في قضايا مرتبطة كالتبديد، بينما أُلغي حكم سابق صدر في اتهامات بالنصب، ليعود الحكم الأخير ويسلط الضوء مجددًا على تفاصيل هذه القضية.
المصدر
فنّ
هيفاء وهبي
قضية هيفاء وهبي ومدير اعمالها
مصر
القاهرة
سجن مدير اعمال هيفاء.
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